«العربية للطيران» تستأنف رحلاتها إلى كوالالمبور

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت «العربية للطيران»؛ أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استئناف رحلاتها المباشرة من إمارة الشارقة إلى مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

وستربط الرحلات المباشرة بين مطاري الشارقة وكوالالمبور من خلال 3 رحلات أسبوعياً، ابتداءً من 20 مارس 2023، وسيزداد عددها لتصبح رحلات يومية في يونيو 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: استئناف رحلاتنا المباشرة خطوة مهمة في خططنا التوسعية بسوق آسيا.

ونتطلع قدماً للترحيب بمسافرينا على متن الرحلات الجديدة، بما يتماشى مع التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة إلى وجهات مختلفة مثل كوالالمبور.

والتي تعد واحدة من أسرع المدن الحضرية نمواً في جنوب شرق آسيا. وكوالالمبور هي أكبر مدينة بماليزيا وتشتهر المدينة بالعديد من المعالم السياحية والشواطئ والهندسة المعمارية والإسلامية التي تجعل منها مركزاً رائداً للثقافة والطابع العصري.

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