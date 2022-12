آية أول شركة للمنتزهات الترفيهية الافتراضية تفتح أبوابها في دبي

المصدر: البيان

تفتح آية أول شركة من الجيل الجديد للمنتزهات الترفيهية الآسرة للرحلات الافتراضية ، أبوابها في وافي سيتي يوم السبت 17 ديسمبر 2022 .

وتأتي آية ، من شركة هايبر سبيس الناشئة والمختصة بالمنتزهات الترفيهية المستقبلية والتي تبتكر وتقوم بتشغيل المنتزهات للعالم الرقمي، لتدعو المسافرين للدخول في عالم تفاعلي جديد وتجارب مثيرة عبر 12 منطقة مختلفة، لكل منها مزايا من الفنون وأحدث التقنيات.

سيتمكن المسافرون من اللعب والانغماس والحلم عبر مشاهد مليئة بملايين النجوم وأضواء الحدائق المزهرة ونهر من الألوان التي تثير العواصف والبحيرات مع كل خطوة من وإلى هذه التجربة التي لا تضاهى.

وقد تم اختيار دبي، مدينة المستقبل الرائدة في طموحاتها التقنية، لطرح هذه الوجهة لتجربة هي الأولى من نوعها في آية ، مع مخططات لمنتزهات ترفيهية مستقبلية أخرى في الإمارة ومدن عالمية كبرى.

وقال أليكساندر هيلر، الرئيس التنفيذي لشركة هايبر سبيس:" لقد اخترنا دبي كوجهة لآية ، وهي أول رحلة ترفيهية آسرة، باعتبارها المدينة التي تستثمر في أسلوب الحياة الرقمي والثقافة الرقمية. فمع 12 منطقة مميزة، صممت آية لتمنح عالماً مدهشاً ورحلة استكشافية رائعة تنير وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: تجمع تجربة الجيل التالي بين التقنيات التفاعلية لسرد قصص آسرة بأسلوب جديد كلياً، وهي الأولى من نوعها في دبي والعالم. ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين الراغبين باستكشاف عالم آية النابض عند الافتتاح في وافي سيتي هذا الشهر."

سيغادر المسافرون عبر آية إلى عالم الواقع لخلق ذكريات مستقبلية في كون نابض بالألوان. وتبدأ الرحلة بالدخول إلى عالم Aurora، يتبعه The Source، Drift،Outland، The Pool. وما يكمل مشاهد التجربة الرائعة نجوم الكون والبحيرات والتلال الخضراء وشلالات منطقة The River zone, The Falls, Celestia, Flora, Tides and Harmonia.

وسيتمتع المسافرون في طريقهم إلى آية بالرقص مع الأفاتار والتعرف على شخصيات جديدة يتفاعلون معها كجزء من تجربة آسرة كلياً، في ملاذ لا يوجد في عالمنا الذي نعرفه.

Aurora؛ في أول نظرة لهذا العالم الجديد، يوفر التحكم بالحركات تجربة تفاعلية تأسر المسافرين وتدخلهم في تجربة فنية آسرة للأحاسيس بمساحة 230 قدماً مربعاً. البحيرات المنشأة من الغبار الكونية والمنعكسة من وراء النجوم ستمنح لمحة لما هو آت فيما تعبر أمواج الضوء و تتماوج ألوان قوس قزح.

The Source؛ التجربة الأولى من آية هي منطقة تبلغ مساحتها 3,250 قدماً مربعاً، وهي قاعة غامضة من البحيرات الرقمية ولمسة من القبة التفاعلية التي تتناغم مع الأحاسيس البشرية. وقد تم تصميم العرض لمدة 6 دقائق عبر 6 فصول مع بحيرات بأضواء LED التي تنقل المسافرين إلى عالم جميل باستخدام أحدث تقنيات اللمس التفاعلية.

Drift؛ وهي منطقة ضخمة أخرى للاستكشاف على مساحة 2,000 قدم مربع حيث يمكن للمسافرين الترحال إلى قلب عالم آية . مع تلال خضراء تتمايل مع الموسيقى المحيطة لتشعر بانعدام الوزن فيما ينقل الإسقاط البانورامي المسافرين إلى مشهد ساحر من الطبيعة الهادئة.

Outland؛ تقع هذه الغرف على 3 فصول لتقديم شخصيات افاتار. أوتلاندر، ممر من الخيال تتحكم به الحركة حيث حضور الزوار يعطي شخصيات جديدة من هذا العالم الجديد الساحر. وتستخدم تقنيات التتبع الهيكلي وإسقاط الخرائط لتمكين الزوار من الرقص مع الأفاتار في هذا النطاق غير المستكشف.

The Pool؛ تصل الإسقاطات الآسرة الرحلة إلى بداية استكشاف النهر. ابتداءً من اللانهاية لالتقاط أحاسيس الزوار القادمين إلى الداخل، يبدأ الفصل الثاني من الاستكشاف.

The River؛ تتولد عواصف وبحيرات الألوان مع كل خطوة داخل هذا الفضاء الذي تبلغ مساحته 2,000 قدم مربع، فصل من الأسرار والمغامرة مع شاشات LED وحساسات كاشفة تستشعر حركة من هو في الداخل وتمنح الحياة للمنطقة بنهر من الحيوية.

The Falls؛ شلال صوتي متجاوب يجري في المقلوب لمعاكسة قوانين الجاذبية ما يشير نهاية رحلة النهر في هذه المرحلة من التجربة.

Celestia؛ من خلال التفاعل مع الأشعة الضوئية، تبدأ العروض الضوئية عبر خمسة فصول مختلفة ولعبة فضائية تفاعلية، ويستمر العرض المدهش لمدة 13 دقيقة.

Flora؛ تتشكل شخصيات من الضوء في هذه الرحلة الحيوية وتتجاوب وتتفاعل مع حركة المسافرين عبر عالم آية . وخلال هذا العرض الذي يدوم لمدة 9 دقائق.

Tides؛ تتميزتايدز بأنها غرفة عاكسة لانهائية مزينة بإضاءة تحبس الأنفاس لمدة 8 دقائق وتأخذ المسافرين عبر أربع فصول.

Harmonia؛ تنتهي التجربة بثلاث دقائق مع عرض ضوئي روبوتي في منطقة مرآية لا نهائية تمتد عبر مسافات بعيدة.

يقع منتزه آية الترفيهي في الطابق الأول من الأتريوم في وافي سيتي ، ستنقل تجربة آية بأحدث تقنياتها إلى عالم بديل. احجز تجربتك عبر الموقع www.aya-universe.com وللتعرف على آخر المستجدات @ayauniverse

