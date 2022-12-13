مطار دبي الأفضل في 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حاز مطار دبي الدولي (DXB) على جائزة أفضل مطار للعام في حفل توزيع «جوائز أفييشن بيزنس» لعام 2022، وذلك تقديراً «لأدائه منقطع النظير» على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. واستقبل مطار دبي الدولي نحو 20.7 مليون مسافر أول 10 أشهر من العام الحالي فيما توقعت «مطارات دبي» أن يستقبل المطار، 28.7 مليون مسافر هذا العام، ارتفاعاً من أحدث توقعاتها التي تتراوح بين 26 و27 مليوناً.

وشهد المطار 6.7 ملايين مسافر في الربع الثالث في حين زادت أحجام الشحن في الأشهر التسعة الأولى 25.3% إلى 1.7 مليون طن وسط ازدهار الشحن العالمي. وشهد المطار 6.7 ملايين مسافر في الربع الثالث في حين زادت أحجام الشحن في الأشهر التسعة الأولى 25.3% إلى 1.7 مليون طن وسط ازدهار الشحن العالمي. وتسلم الجائزة بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم في دبي يوم 8 ديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز