مطار دبي الدولي DXB "أفضل مطار للعام" في "جوائز أفييشن بيزنس" 2022

المصدر: البيان

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حاز مطار دبي الدولي (DXB) على جائزة أفضل مطار للعام في حفل توزيع "جوائز أفييشن بيزنس" لعام 2022، وذلك تقديراً "لأدائه منقطع النظير" على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.

استقبل مطار دبي الدولي (DXB)28 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2022، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المسافرين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الحفاظ على جودة خدماته وتعزيزها بما يضمن تقديم تجربة سفر سلسة للضيوف عبر جميع نقاط تقديم الخدمة في المطار.

تسلم الجائزة بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم في دبي يوم 8 ديسمبر.

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