«كابا» تكرم تيم كلارك رئيساً تنفيذياً للعام 2022

المصدر: دبي- سيد صالح

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نال سير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات»، جائزة «الرئيس التنفيذي للعام»، عن العام الجاري 2022، من «مركز الطيران»، الشركة الأسترالية المعروفة عالمياً باستشاراتها وأبحاثها المتخصصة في قطاع الطيران، وتُعرف اختصاراً باسم «كابا».

وذكرت «كابا» في التقرير المُرفق بإعلان نتيجة الجائزة لهذا العام: «تحت قيادة تيم كلارك، باتت شبكة «طيران الإمارات»، تُغطي قارات العالم الست، وتُحدد معايير جديدة لجودة تجارب المسافرين في الأجواء، وأيضاً لتميز الأداء التشغيلي للناقلات الجوية. وعلاوة على ذلك، نوعت «طيران الإمارات»، تحت قيادته أيضاً، أعمالها التجارية عبر سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بقطاع الطيران». وأضافت «كابا» في تقريرها: «ساعد كلارك أيضاً في تغيير خارطة قطاع الطيران، سواءً في منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم، وذلك باستقطاب ملايين المسافرين كل عام، من خلال مراكز مريحة وملائمة جغرافياً».

جهد جماعي

وقال كلارك: «أقبل الجائزة بكل تواضع، بالنيابة عن كل فرد في «طيران الإمارات». إن التعافي اللافت الذي حققناه في الناقلة، يقيناً، ليس نتاج جهد فرد واحد». وأضاف كلارك: «كانت هناك أيام سيئة خلال العامين الماضيين، ولكنني اكتشفت أيضاً أنه لأمر رائع، أن نرى صناعة الطيران وهي تُعيد تشكيل نفسها، وتتكيف من الظروف والمتغيرات الجديدة، وتثبت مرونتها. لقد شهدنا إبرام اتفاقيات شراكة جديدة، والتعجيل بإيقاع التحول الرقمي في قطاع الطيران، وغيرها من المبادرات التقدمية التي ستضع حجر الأساس لمستقبل القطاع».

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