بتوجيهات أحمد بن محمد وتستمر حتى فبراير.. انطلاق الوسم الشتوي الثاني لحملة «وجهات دبي»

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق حملة «وجهات دبي» في موسمها الشتوي الثاني، لإبراز أهم المعالم السياحية وأهم الفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام، سواء الترفيهية أم الثقافية وكذلك الرياضية والإبداعية، والتي تكسب دبي زخماً قوياً تسعى الحملة إلى إبرازه بصورة تؤكد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم.

الحملات والفعاليات ترسخ دبي وجهة سياحية عالمية | البيان

وجاء إطلاق الموسم الشتوي الجديد لحملة «#وجهات_دبي» بحضور عدد من صناع المحتوى المشاركين في الحملة، وممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين، وذلك في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث تضمن اللقاء العديد من الأنشطة التي تعكس مضمون الحملة وما تسعى لتحقيقه من أهداف، ويوضح أسلوب تنفيذها.

منى المري وعدد من صناع المحتوى والمبدعين خلال إطلاق الحملة | من المصدر

كما تم خلال اللقاء الكشف عن الموقع الإلكتروني الجديد للحملة «www.dubaidestinations.ae» ليكون المنصة التي يمكن الوصول من خلالها إلى المحتوى الخاص بالحملة، بما في ذلك المعلومات والصور ومقاطع الفيديو، والأدلة الإرشادية التفاعلية.

وقالت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: يسعدنا أن يشاركنا إطلاق الموسم الشتوي الجديد لحملة وجهات دبي عدد كبير من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وصناع المحتوى المبدعين والمؤثرين والإعلاميين، ضمن جهد جماعي الهدف منه إبراز ما تتمتع به المدينة من مقومات تميزها كخيار مفضل للزيارة، لاسيما وأن فصل الشتاء يتيح مجالاً أرحب لكم كبير من الأنشطة والفعاليات التي يستمتع بها الكبار والصغار على حد سواء.

منى المري: تقديم الدعم لصناع المحتوى للتعريف بتجارب دبي بطريقة مبدعة

وأضافت: الحملة وسيلة لدعم صناع المحتوى من كل الجنسيات، حيث تتيح لهم من خلال أسلوبهم الإبداعي إظهار مقومات التميز التي تتمتع بها دبي بين مدن العالم مدينة عصرية تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، خصوصاً وأن شتاء دبي هو من أكثر فصول الشتاء اعتدالاً في العالم، وهو ما يزيد من جاذبيتها في هذه الفترة.

واعتبرت أن «وجهات دبي» من الحملات المميزة على مستوى المنطقة لما تمثله من فرصة للانتقال من المكاتب والأماكن المغلقة إلى الأماكن المفتوحة والاستمتاع بموسم الشتاء في كثير من المناطق، والفعاليات المتنوعة سواء الترفيهية أو الثقافية والرياضية التي تميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت لوكالة أنباء الإمارات: إن ما يميز الدورة الثانية من «وجهات دبي»، هو مشاركة صناع المحتوى من كافة الجنسيات قصصهم ومحتواهم على مواقع السوشيال ميديا والتعارف فيما بينهم وحثهم على المزيد من الابتكار والمحتوي الإبداعي، الذي يستلهمون مضمونه من أرض دبي وبحرها وسمائها.

الحملة تغطي منطقة حتا التي تمتاز بطبيعتها الخلابة | من المصدر

صدارة

وتصدرت دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، وذلك بحسب نتائج «مؤشر شمس الشتاء» الصادر عن موقع «بارك سليب فلاي» الأمريكي، حيث وصل عدد الوسوم لصور دبي على «انستغرام» 111.4 مليون وسم. كذلك تصدرت دبي عالمياً في المؤشر ذاته من ناحية مرات البحث عبر «جوجل» على مدار عام 2022 عن أنشطة ترفيهية شتوية وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن الدول الأخرى. وتتعدد القطاعات التي تغطيها حملة «وجهات دبي» لتضع في متناول السكان والزوار من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم، كماً كبيراً من المعلومات الإرشادية حول وجهات دبي المتعددة بأسلوب إبداعي، ومن خلال التعاون مع عدد كبير من مطوري المحتوى المبدعين الذين يسهمون في إبراز روعة تلك الوجهات، وما تتسم به من تنوع كبير من خلال أعمال إبداعية تبرز جوانب مهمة في وجهات دبي وما تحظى به من أنشطة وفعاليات خلال الموسم الشتوي.

صناع المحتوى نحو إنتاج محتوى إبداعي

دعم

وقالت شيماء السويدي، مدير «براند دبي»، الجهة المسؤولة عن تنفيذ حملة وجهات دبي: يسعدنا انطلاق الحملة مجدداً بدعم شركائنا الذين يجمعنا بهم هدف واحد وهو إبراز هذا الزخم الكبير الذي يضع دبي في مكانة متقدمة على قائمة المدن العالمية التي تستحق الزيارة. فدبي مدينة نابضة بالحركة والحياة على مدار العام، والتي ترتفع مؤشراتها بصورة كبيرة في موسم الشتاء، الذي يتيح مساحة أرحب من الأنشطة والفعاليات خلال هذا الوقت من العام بمناخه المعتدل وشمسه الدافئة.

وأضافت: كذلك يسعدنا أن يشارك في تقديم جانب كبير من مضمون هذه الحملة مجموعة متميزة من الشباب الموهوب صناع المحتوى، الذين سيدعمون أهداف الحملة بمحتوى شيق على قدر كبير من الإبداع يظهر تميز دبي من خلال إبراز طيف واسع من الأنشطة والفعاليات والأماكن التي يجد فيها كل زائر ما ينشده من مقومات السعادة. ويسرنا أن نطلق في هذا الموسم الموقع الإلكتروني للحملة، والذي سيكون بمثابة منصة تجمع كل المواد التعريفية الخاصة بالحملة من مواد مصورة ومقاطع فيديو ومعلومات تخدم كل من يسعى للاستمتاع بشتاء دبي.

دبي ملتقى المبدعات

ووجهت الشكر لكل من أسهم في إطلاق الحملة لهذا الموسم وكل المشاركين في تحقيق أهدافها، وخصت بالشكر صناع المحتوى من مؤثرين ومصورين فوتوغرافيين ومصوري فيديو وغيرهم الذين اجتمعوا على هدف واحد هو إبراز أهم وجهات دبي، كما وجهت الشكر لصناع المحتوى الذين شاركوا في إنجاح حملة وجهات دبي خلال العام الحالي، والتي كان لها كبير الأثر في زيادة أعداد الزوار للوجهات التي شملتها الحملة.

وقالت لوكالة أنباء الإمارات: إن المبادرة تسلط الضوء على الوجهات الفريدة في دبي، لإبرازها كأفضل مدينة للحياة علي مستوى العالم، لافتة إلى أن الحكومة دأبت على مساعدة ودعم صناع المحتوى الذين يروجون عن وجهات دبي ونشر الأدلة الإرشادية وإبرازها للوصول بشكل أكبر للجمهور المستهدف .

دبي تقدم فعاليات تثري إبداعات المؤثرين

قطاعات

وتغطي «#وجهات_دبي» العديد من القطاعات التي تمتاز بنشاطها المكثف خلال فصل الشتاء، والتي تلقى إقبالاً كبيراً في هذا الموسم، بدءاً من تجارب الطعام المتميزة التي تشتهر بها دبي، وجعلتها تُعدّ من عواصم سياحة الطعام في العالم بما تحظى به من تنوع كبير بداية من الأطباق الشعبية الشهيرة، وانتهاءً بأكبر سلاسل المطاعم العالمية الحاصلة على نجوم ميشلان، كذلك الوجهات التي يجد فيها عشاق المغامرة ضالتهم المنشودة بما توفره من أنشطة وتجارب تزيد من مستويات الأدرينالين مثل القفز بالمظلات، وقيادة السيارات على الكثبان الرملية، فضلاً عن الفعاليات الثقافية والإبداعية والرياضية العديدة التي تمتد على مدار أشهر الشتاء وتزيد من تألق دبي خلال تلك الفترة، لاسيما مع توافد أعداد كبيرة من الزوار والعائلات من خارج الدولة لقضاء عطلة نهاية العام في دبي والاستمتاع باحتفالات العام الجديد فيها.

كما تغطي الحملة منطقة حتا، التي تمتاز بطبيعتها الخلابة وتزخر بالعديد من المواقع السياحية والأثرية، مثل حصن حتا وسد حتا وقرية حتا التراثية، مما يجعلها مقصداً للسياح من جميع أنحاء العالم. وإلى جانب طبيعتها الخلابة، تشتهر منطقة حتا بمجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية المميزة والمنتجعات والفنادق، كما يحظى زوارها بفرصة ممارسة العديد من الأنشطة، مثل التخييم وركوب الدراجات الهوائية والتنزه والسباحة وغيرها، كما وتضم المنطقة أيضاً مجموعة من المحميات الطبيعية التي تحتضن أنواعاً نادرة من الطيور والحيوانات البرية، ما يجعلها وجهة سياحية متكاملة.

صانعات المحتوى يعتبرن دبي أفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم

معلومات

وتسهم الحملة في تعريف الجمهور بكيفية إمضاء أسعد الأوقات في دبي، من خلال ما تقدمه من معلومات وافية حول الوجهات الرئيسية للإمارة، وما تشمله من خدمات ومرافق ومنشآت، وكذلك ما تضمه من أنشطة وفعاليات، وأوقاتها، وكيفية الوصول إليها، حيث تسعى الحملة إلى مساعدة سكان دبي وزوارها على التخطيط الجيد لإمضاء أوقات لا تنسى في دبي خلال موسم الشتاء، خصوصاً في المناطق المفتوحة للاستمتاع بهذا الكم الضخم من الفعاليات والأنشطة المتنوعة في أجواء شتوية لطيفة، والتي تضفي على دبي طابعاً خاصاً يزيد من تألقها، ويؤكد استحقاقها أن تكون أفضل مدن العالم للزيارة. وتستمر الحملة، التي تستلهم مضمونها من أرض دبي وبحرها وسمائها، حتى فبراير 2023، حيث يعكس مضمون الحملة ما تتمتع به من عدد كبير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها على اليابسة، كذلك الأنشطة والرياضات البحرية، فضلاً عن أجواء المغامرة التي يمكن لعشاقها أن يستمتعوا بها أيضاً في سماء دبي التي لا تخلو كذلك من عناصر الجذب.

وتضم قائمة الجهات الشريكة في دعم الحملة: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومجلس دبي الرياضي، وشركات نخيل العقارية، و«شمال القابضة»، و«إعمار»، و«السركال»، وحي دبي للتصميم، ودبي القابضة، ومجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة ميركس للاستثمار.

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