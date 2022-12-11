إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات موسكو

المصدر: وام

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شهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية موسكو اضطرابا شديدا مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرِّحْلات بسبب الاحوال الجوية السيئة.

وتسبب تساقط الثلوج الكثيف والمستمر وانخفاض درجات الحرارة إلى إلغاء وتأجيل اكثر من 50 رحلة جوية، حيث أجلت 5رحلة وألغيت4 رِحْلات اخرى في مطار "فنوكوفو”، وتأخرت 35 رحلة جوية في مطار"دوموديدوفو"، وتأخرت 11 رحلة وألغيت اثنتان في مطار "شيريميتيفو".

و أصدرت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق تحذيرا طارئا بشأن الطقس لتوخي الحذر، وَسَط توقعات استمرارية كميات قياسية من الثلوج.

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