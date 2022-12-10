«عجائب البحر» في احتفالات بـ«نخلة جميرا»

المصدر: دبي - البيان

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دعت «نخلة جميرا» الزوار إلى استكشاف عالم ما تحت الماء الرائع، عبر تنظيم استعراضات «عجائب البحر» والأنشطة الغامرة والديكورات المائية وعروض النافورة الاحتفالية والألعاب النارية، خلال موسم العطلات في الفترة من 14 ديسمبر ولغاية 29 يناير. وستزخر أجواء «بالم ويست بيتش»، و«نخيل مول»، و«ذي بوينت»، و«ذا بالم مونوريل» في «نخلة جميرا» بالمتعة والتشويق، حيث ستأتي الدلافين والزخارف المرجانية الوردية ونجم البحر والأصداف وجميع عجائب المحيطات إلى الشاطئ في موكب يمر تحت الماء ويجوب ممرات «نخلة جميرا» ابتداءً من 14 ديسمبر فصاعداً.

وتعمل «نخلة جميرا» على رفع مستوى الوعي بمدى خطورة التلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية، وبذل الجهود الرامية إلى حماية المحيطات والمحافظة عليها في إطار احتفالي بعجائب البحر يحمل شعار «محيط واحد، كوكب واحد». وكجزء من هذا المسعى تم استخدام 40 % من الزخارف المضيئة المستخرجة من مواد مستدامة أو معاد تدويرها. وبإمكان الزوار المشاركة في إنقاذ الكوكب من خلال التخلص من عبواتهم البلاستيكية في صناديق إعادة التدوير الثلاثة المتوفرة على شكل حوت في «بالم ويست بيتش»، و«نخيل مول»، و«ذي بوينت».

انطلاقة

ويبدأ الموسم بحفل إضاءة مبهر كجزء من النسخة الثانية من «أضواء دبي». ويمكن للعائلات التجمع لمشاهدة عرض النافورة والألعاب النارية الاحتفالية في 14 ديسمبر والانضمام إلى شخصيات أسطورية حية تحت الماء تتجول في المتنزهات المضيئة من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 ليلاً.

ويمكن الاستمتاع باستعراض كرنفال Sea-Wonder (عجائب البحر) الرائع من 14 إلى 17 ديسمبر، حيث يصطحب الزوار من مختلف الأعمار في رحلة تحت الماء تجعلهم يعيشون أجمل اللحظات. وباستطاعة الزوار أيضاً المرور في ساحة الاحتفالات لالتقاط صور تحت قوس مضاء بألوان مائية.

«بالم ويست بيتش»

ويمكن اختبار عالم ما تحت الماء في أرض العجائب البحرية في «بالم ويست بيتش»، حيث سيرتدي فنانو الأداء زي مخلوقات جميلة في عرض موسيقي يوم 18 ديسمبر الجاري. يبدأ الساعة 6 مساءً ويستمر حتى 9 ليلاً، بفاصل زمني مدته 30 دقيقة.

ويبدأ العد التنازلي للكريسماس باحتفالات في «نخيل مول» الذي سيتحول إلى منطقة ترفيه شتوية غنية بالأنشطة، مثل محطة الثلج الصالح للأكل ودوران الفقاعات وألعاب صيد الأسماك. ويمكن للأطفال تعلم تزيين الحلوى والحلي والمزيد من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل المجانية خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 15 يناير، من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً. ويمكن للعائلات التوجه إلى مغارة سانتا مع الصغار للقاء «بابا نويل» وإلقاء التحية من 15 إلى 18 ديسمبر ومن 22 إلى 25 ديسمبر بين 2 بعد الظهر و8 مساءً. ويمكن التقاط الصور تحت شجرتي الكريسماس والانضمام إلى موكب «عجائب البحر» الذي ينطلق من «حديقة الاتحاد» نحو «نخيل مول» يومي 23 و24 ديسمبر من 6 مساءً وحتى 8 مساءً.

وسيأتي سانتا على متن زلاجته المليئة بالهدايا إلى «نخلة جميرا» ويتجه إلى أسفل المدخنة للقاء المعجبين اليافعين مجاناً في «جولدن مايل غاليريا» هذا الموسم. ويمكن للأطفال إحضار قوائم أمنياتهم وإبراز ابتساماتهم للحصول على صورة للذكرى من 23 إلى 25 ديسمبر بين 4 عصراً و7 مساءً.

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