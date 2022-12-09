100 ألف مشجع سافروا مع فلاي دبي في رحلات يوم المباراة منذ 21 نوفمبر الماضي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت فلاي دبي انها مكنت أكثر من 100 ألف من مشجعي كرة القدم من السفر بسهولة للمشاركة في أكبر بطولة لكرة القدم استضافتها قطر. وقامت الشركة بتشغيل 900 رحلة بين مطار آل مكتوم (DWC) ومطار الدوحة الدولي (DIA) منذ 21 نوفمبر، وكان معظم هذه الرحلات يعمل بكامل طاقته في فترات ذروة السفر خلال اليوم. وتستمر رحلات يوم المباراة حتى 19 ديسمبر 2022.

وكجزء من شراكتها مع الخطوط الجوية القطرية لتسهيل تدفق مشجعي كرة القدم من المنطقة إلى الدوحة طوال مدة كأس العالم، قامت فلاي دبي بتشغيل ما يصل إلى 30 رحلة مكوكية يومية في يوم المباريات، مما يوفر للركاب تجربة سفر سلسة وممتعة.

وخصصت الناقلة سبع طائرات من طراز بوينغ 737 تابعة للشركة تتمركز في مطار آل مكتوم لتشغيل رحلات يوم المباراة. وفي فترات ذروة السفر خلال النهار، تغادر طائرة كل 30 دقيقة. وخلال بقية اليوم، تقلع طائرة في المتوسط كل 50 دقيقة. وقد أتاح ذلك للعملاء خيارات كثيرة للسفر إلى الدوحة لتشجيع فريقهم المفضل والعودة إلى دبي.

تتميز طائرتان من طائرات فلاي دبي التي تعملان في مطار آل مكتوم بألوان خاصة تستلهم كرة القدم كجزء من شراكتها الإقليمية مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA حيث تم تزيين الطائرات بصور تضم أعضاء من المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم منهم أنخيل دي ماريا، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، لياندرو باريديس، ليونيل ميسي ورودريجو دي بول.

وتعليقًا على تشغيل هذه الرحلات والتجربة السلسلة التي وفرتها فلاي دبي لجمهور كرة القدم، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “شهدنا اسبوعين مثيران للغاية لكل من شارك في هذه الرحلات سواء كانوا من مشجعي كرة القدم أم لا. إن الأجواء الاحتفالية في مطار آل مكتوم، وفرحة المعجبين وسهولة انطلاق رحلتهم من دبي إلى الدوحة، هي دليل على مدى تكاتف الجميع معًا لجعل ذلك حقيقة واقعة. اتوجه بالشكر لمطارات دبي ودناتا وشرطة دبي والاقامة في دبي والسلطات وشركائنا الخطوط الجوية القطرية على كل الدعم الذي قدموه".

واضاف الغيث " أتمتة العديد من العمليات المطلوبة للسفر، بما في ذلك الموافقات على بطاقة "هيا " تعني أن الركاب الذين أكملوا متطلبات السفر الخاصة بهم عبر الإنترنت يمكنهم المرور عبر المطار في غضون 10 إلى 12 دقيقة موضحا أن هذا يشمل الرحلة من مواقف السيارات إلى بوابات الصعود، وهو أمر مميز حقًا."

وأكمل أكثر من 70٪ من المسافرين على رحلات يوم المباراة إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت وتلقوا بطاقات صعودهم عبر الإنترنت قبل الوصول إلى مطار آل مكتوم، ما يعني توجههم مباشرة الى كاونترات الجوازات في وقت قياسي لبدء رحلاتهم.

تستعد فلاي دبي لعطلة نهاية أسبوع مزدحمة أخرى حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 25 الف مشجع على رحلات فلاي دبي لمشاهدة مباريات الدور ربع النهائي في الدوحة. كما ستضيف فلاي دبي مزيدا من السعة لتلبية الطلب على السفر خلال مباريات الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية في البطولة وهي مباريات ستقام في 13 و 14 و 17 و 18 ديسمبر على التوالي. ومن المقرر أن تغادر آخر رحلة من رحلات يوم المباراة وهي الرحلة رقم FZ 5274 من مطار الدوحة الى مطار آل مكتوم في في الساعة 12:40 يوم 19 ديسمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز