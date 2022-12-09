طيران الإمارات: طفرة سفر اعتباراً من اليوم

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توقعت طيران الإمارات طفرة سفر مع استقبال عدد كبير من المسافرين المغادرين من دبي اعتباراً من اليوم مع بدء السفر خلال العطلات المدرسية وموسم الأعياد. وأوضحت الناقلة في إفادة عبر موقعها الإلكتروني أنه يتوقع زيادة في أوقات الانتظار عند إنجاز إجراءات السفر وحثت المسافرين على إنجاز إجراءات السفر مبكراً والتأكد من المستندات ذات الصلة لإنجاز إجراءات السفر.

ونصحت الناقلة العملاء الذين تبدأ رحلاتهم من دبي أن يكونوا في المطار باكراً، موضحةً أن مكاتب إنجاز إجراءات السفر ستفتح قبل 24 ساعة من انطلاق الرحلات من دبي.

وبالنسبة للمسافرين إلى الولايات المتحدة تفتح مكاتب إنجاز إجراءات السفر قبل 12 ساعة من موعد الرحلة ويمكن للمسافرين إنجاز إجراءات السفر من خلال التواجد الفعلي وتسليم الحقائب مبكراً. (دبي - البيان)

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