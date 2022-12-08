شراكة بين سكاي واردز طيران الإمارات و«إيروبلان إير كندا»

المصدر: دبي- البيان

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وسعت طيران الإمارات وإير كندا شراكتهما لتقديم مزايا لأعضاء برنامجي مكافأة الولاء للناقلتين. وأصبح بإمكان أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات الآن، كسب واستبدال الأميال على جميع الرحلات التي تديرها إير كندا، من خلال الوصول إلى شبكة تغطي أكثر من 220 وجهة حول العالم. كما يكسب أعضاء برنامج «إيروبلان Aeroplan» أيضاً، نقاطاً ويستبدلونها على جميع الرحلات التي تديرها طيران الإمارات، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 130 وجهة في القارات الست عبر دبي.

وقع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات بدبي، الدكتور نجيب بن خضر نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، ومارك يوسف نصر نائب الرئيس الأول للمنتجات والتسويق والتجارة الإلكترونية في إير كندا، ورئيس إيروبلان.

وقال الدكتور نجيب بن خضر: يسعدنا تعزيز شراكتنا مع إير كندا، حيث سيتمكن نحو 40 مليون عضو في برنامجي مكافأة الولاء، من كسب الأميال والنقاط، واستبدالها عبر شبكة مشتركة، تغطي أكثر من 350 وجهة، والاستمتاع بمزايا أخرى، مثل دخول الصالات الخاصة. كما نتطلع إلى فتح آفاق جديدة لأعضائنا، والترحيب أيضاً بأعضاء إيروبلان على رحلات طيران الإمارات، وتوفير منتجاتنا الحائزة جوائز وخدماتنا المتميزة لهم.

وقال مارك يوسف نصر: يوحد برنامجا الولاء جهودهما لتقديم امتيازات رائعة لعملائهما. فهناك شيء للجميع، سواء تعلق الأمر بالسفر للتواصل مع العائلة والأصدقاء من وإلى كندا، أو للسياحة واستكشاف بعض أكثر الوجهات إثارة في العالم. ونحن فخورون بشراكتنا مع طيران الإمارات وسكاي واردز، حيث يواصل برنامجنا إيروبلان الوفاء بوعده للأعضاء: سافر أكثر وسافر أفضل.

وتمكّن الاتفاقية أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، من كسب الأميال على رحلات إير كندا المؤهلة، واستبدالها بتذاكر المكافأة عبر شبكة طيران كندا. وتبدأ مكافآت الرحلات من 8000 ميل سكاي واردز لتذكرة مكافأة باتجاه واحد في الدرجة السياحية، و16000 ميل لتذكرة مكافأة باتجاه واحد في درجة الأعمال.

وفي المقابل، يكسب أعضاء إيروبلان نقاطاً على جميع الرحلات المؤهلة، التي تديرها طيران الإمارات، حسب الفئة السعرية لتذاكرهم، بالإضافة إلى استبدال نقاط إيروبلان للسفر على رحلات طيران الإمارات. ويستبدل أعضاء إيروبلان نقاطهم مقابل تذاكر للسفر في الدرجتين السياحية والأعمال مع طيران الإمارات، بدءاً من 15000 نقطة في اتجاه واحد بدون رسوم إضافية. وستتوفر إمكانية استبدال نقاط إيروبلان للسفر في الدرجة الأولى مع طيران الإمارات أوائل 2023.

ويستمتع أعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في سكاي واردز طيران الإمارات، المسافرون في الدرجة السياحية على رحلات إير كندا، أو طيران الإمارات، بدخول صالات «مابل ليف»، ومقهى إير كندا في مطار تورنتو بيرسون الدولي، مع ضيف واحد.

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