"مؤسسة دبي للمهرجانات" تكشف عن جدول فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 28

المصدر: دبي – محمد عبدالرشيد

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عقدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة صباح اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً كشفت خلاله عن جدول فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق، الذي سينطلق في 15 ديسمبر 2022 ويستمر حتى 29 يناير 2023، ليقدم العديد من التجارب الممتعة للعائلات مع عروض التسوق المذهلة، والفعاليات المميزة، والجوائز الرائعة.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن "دبي تغيرت عبر 28 عاماً لتغدو واحدة من أفضل المدن في العالم وفيها كل جديد، والدورة الجديدة من مهرجان هذا العام ستكون جديدة وستقدم تجارب أفضل في متحف المستقبل ومدينة إكسبو".

وأضاف الخاجة: "دبي مدينة تتجدد كل عام، ودور المهرجان هو إبراز هذه الأماكن للعالم من خدمات وبنية تحتية وترفيه وجوائز وكل شيء جميل"، مشيراً إلى أن دبي هي محطة رئيسية للسياحة وهذا الشتاء وحملة الشتاء والمهرجان سيقدم تجارب رائعة على مدار 46 يوما كل ما هو مبهر وفي حفل الافتتاح ستكون هناك مفاجآت تبهر الجميع.

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