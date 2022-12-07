أجواء احتفالية على رحلات طيران الإمارات طوال ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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توفر طيران الإمارات أجواءً احتفالية ومفاجآت في موسم العطلات لجميع عملائها على الأرض وفي الأجواء، من قوائم الطعام اللذيذة الخاصة بعيد الميلاد ووسائل الراحة الفاخرة وأفكار الهدايا الرائعة، إلى قوائم تشغيل الأفلام والموسيقى الاحتفالية.

وتبدأ الاحتفالات من كاونترات إجراءات السفر وفي الصالات الخاصة في المطارات الدولية، وعلى الرحلات، ما يمنح المسافرين خلال شهر ديسمبر الجاري أوقاتاً سعيدة ومرحة. وتسود الأجواء الاحتفالية صالات طيران الإمارات، حيث تقدم أطباق رئيسية وحلويات وفطائر موسمية للرواد من ركاب الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات.

وتكتمل المتعة والأجواء الاحتفالية على رحلات طيران الإمارات طوال شهر ديسمبر، مع وجبات خاصة ووجبات خفيفة، وأنوار عيد الميلاد باللونين الأخضر والأحمر. أما الطبق الرئيسي في جميع الدرجات، فهو الديك الرومي المشوي مع مستلزماته، بالإضافة إلى الحلويات الخاصة بالمناسبة، مثل كعكة الزنجبيل الفاخرة المحشوة بالكريمة وصلصة القرفة.

ويقدم في الصالون الجوي على طائرات A380 فطائر ومعجنات ومشروبات خاصة. كما تقدم مضيفات طيران الإمارات، في المدة من 24 إلى 26 ديسمبر، هدايا صغيرة من الحلويات والشوكولاتة لجميع الركاب.

وتضم مكتبة طيران الإمارات الموسيقية على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice تشكيلة من الموسيقى العالمية الكلاسيكية والحديثة والأفلام، ومنها الخاص بعيد الميلاد. ويمكن للعملاء تحقيق أقصى استفادة من وقت المشاهدة على متن الطائرة من خلال تصفح محتوى نظام الترفيه الجوي قبل السفر على emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات، وإنشاء قوائم تشغيل شخصية، ومزامنتها على شاشة الفيديو الشخصية بمجرد الجلوس في مقعد الطائرة لبدء الاستمتاع بالمحتوى المفضل فوراً.

وتقدم طيران الإمارات على الرحلات هدايا للأطفال تناسب فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى التقاط صور تذكارية بولارويد لهم مع عائلاتهم وحفظها في إطار خاص. كما يستمتع الأطفال بأفلام خاصة وبطانية ووسادة ناعمة من طيران الإمارات في جميع الدرجات.

ويمكن للمسافرين التسوق وشراء الهدايا لأحبائهم في اللحظة الأخيرة من معروضات السوق الحرة على الطائرة وهم جالسون في مقاعدهم، أو الطلب مسبقاً من EmiratesRed قبل 21 يوماً وحتى 40 ساعة من موعد إقلاع الرحلة، حيث يقوم أفراد الطاقم بتسليم المشتريات لهم على الطائرة معبأة بشكل جميل وجاهزة للإهداء.

ويوفر متجر طيران الإمارات الرسمي تشكيلة من هدايا عيد الميلاد الحصرية التي تحمل علامة طيران الإمارات، وتشمل أكواباً وجوارب وسترات وبيجامات وغيرها. ويستطيع المسافرون استخدام أميال سكاي واردز للشراء من المتجر عبر الإنترنت.

ويمكن للمسافرين التبرع لمؤسسة طيران الإمارات الخيرية، على الطائرة أو من المنزل، بأي عملة باستخدام المغلف الموجود في جيب المقعد، أو ببطاقة الائتمان أو بشيك أو بحوالة مصرفية. كما يمكنهم التبرع أيضاً بأميال سكاي واردز، حيث يذهب 95 % من التبرعات مباشرة لمساعدة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع، وتوفير الغذاء والصحة والإسكان والتعليم لهم.

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