الإمارات للشحن الجوي تضيف المملكة المتحدة إلى "إيميريتس ديليفرز"

المصدر: البيان

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أعلنت "الإمارات للشحن الجوي" عن إضافة المملكة المتحدة إلى "إيميريتس ديليفرزEmirates Delivers"، خدمة شحن التجارة الإلكترونية الدولية السريعة والموثوقة ذات التكلفة المعقولة، وأصبح بإمكان العملاء المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الآن الاستمتاع بالتسليم السريع عند تسوقهم من العديد من منافذ التجزئة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، وتجميع مشترياتهم في شحنة واحدة، وتسليم البضائع مباشرة إلى أبواب منازلهم.

ويستخدم آلاف الأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات خدمات "إيميريتس ديليفرز" للتسوق الإلكتروني من منافذ التجزئة في الولايات المتحدة منذ إطلاق الخدمة في عام 2019. وتأتي إضافة المملكة المتحدة إلى الخدمة في الوقت المناسب، تزامناً مع أكبر موسم للتسوق قبيل أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، وقوة الدولار الأميركي، ما يزيد من الإقبال على التسوق عبر الإنترنت من منافذ التجزئة في المملكة المتحدة.

وتستهدف "إيميريتس ديليفرز" تلبية متطلبات العملاء في دولة الإمارات من الأفراد والشركات الصغيرة الذين يتسوقون احتياجاتهم الشخصية أو التجارية عبر الإنترنت بانتظام لتلبية احتياجاتهم الشخصية أو التجارية. كما يمكن استخدام منصة التجارة الإلكترونية المفتوحة أيضاً من قبل شركات التجارة الإلكترونية الأخرى وشركات الخدمات اللوجستية المتكاملة.

ويستفيد العملاء من أسعار الشحن التنافسية التي تقدمها طيران الإمارات لنقل بضائعهم من المملكة المتحدة إلى دبي، كما يستفيدون أيضاً من انخفاض وزن الشحنات، حيث تتم إزالة مواد التغليف غير الضرورية من كل شحنة فردية عندما تقوم الإمارات للشحن الجوي بتجميع البضائع في صندوق واحد.

ويتعين على العملاء الراغبين في الاستفادة من خدمة "إيميريتس ديليفرز المملكة المتحدة" التسجيل مجاناً على www.emiratesdelivers.uk ليتم تخصيص عنوان بريدي فريد ومجاني لهم لدى طيران الإمارات في المملكة المتحدة. كما يمكن للعملاء الذين اشتركوا بالفعل في خدمة "إيميريتس ديليفرز الولايات المتحدة" استخدام رابط قائمة منسدلة في الموقع بعد تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

ويتم تسليم البضائع التي يشتريها العملاء من منافذ التجزئة الإلكترونية في المملكة المتحدة إلى عنوان "إيميريتس ديليفرز" الخاص بالعميل في المملكة المتحدة، حيث يمكن تخزين البضائع مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً. ويمكن للعملاء مواصلة التسوق وتجميع مشترياتهم بمرونة، والتقدم بطلب شحنها في أي وقت خلال هذه الأيام الثلاثين. وبمجرد إنشاء طلب الشحن، يتم تجميع المشتريات في طرد واحد وتسليمها إلى العنوان المحدد في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 3- 5 أيام.

ويمكن للعملاء طلب التقاط صور للطرود قبل نقلها إلى دبي على إحدى رحلات طيران الإمارات المغادرة من المملكة المتحدة، وكذلك تتبع طرودهم مع "إيميريتس ديليفرز" من لحظة وصولها إلى المستودع في المملكة المتحدة وحتى وصولها إلى عتبات منازلهم في الإمارات العربية المتحدة على متن إحدى شاحنات "إيميريتس ديليفرز" الخاصة.

وتوفر الإمارات للشحن الجوي سعة شحن على أسطول طيران الإمارات من الطائرات الحديثة ذات الجسم العريض، الذي يضم 11 طائرة شحن بوينج 777F، وتدير محطتي شحن حديثتين في مركزها الرئيسي بدبي، وقد طورت منتجات نقل جوي متخصصة لقطاعات صناعية محددة.

وتوفر طيران الإمارات سعة شحن على أكثر من 119 رحلة أسبوعياً إلى 7 مدن في المملكة المتحدة: 6 رحلات يومياً إلى لندن هيثرو، 3 رحلات يومياً إلى لندن غاتويك، رحلة يومية واحدة إلى لندن ستانستيد، 3 رحلات يومياً إلى مانشستر، رحلتان يومياً إلى برمنغهام، 5 رحلات أسبوعياً إلى نيوكاسل. ورحلة واحدة يوميا إلى غلاسكو.

وتخدم طيران الإمارات 13 وجهة في الولايات المتحدة، وتقدم سعة شحن على أكثر من 100 رحلة أسبوعياً، بما في ذلك خدمات شحن منتظمة إلى كل من كولومبوس وشيكاغو وهيوستن ونيويورك.

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