19 ألف رحلة للطيران الخاص في دبي بنهاية 2022

المصدر: دبي – بشار باغ

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الدورة التاسعة والأبرز من معرض «ميبا 2022» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، في موقع معرض دبي للطيران لمطار آل مكتوم الدولي وبحضور أبرز قادة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص. وترسيخاً لمكانته منصة عالمية رائدة، شهد المعرض مشاركة واسعة من نخبة القادة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من أكثر من 95 دولة في الدورة التي تستمر حتى 8 ديسمبر الجاري.

رحلات الطيران الخاص في دبي

توقع سعود عبدالعزيز كنكزار المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في هيئة دبي للطيران المدني أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص في دبي مع نهاية العام الجاري إلى ما يقرب من 19 ألف رحلة.

وأوضح كنكزار في تصريحات للصحفيين على هامش معرض ميبا 2022 لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، أن عدد رحلات الطيران الخاص في دبي من بداية العام الجاري وحتى الآن وصل إلى 15600 رحلة، لافتاً إلى أن دبي تحتضن 260 شركة متخصصة في خدمات قطاع الطيران الخاص، بما يشمل عمليات التشغيل والمناولة الأرضية والصيانة وغيرها، وأشار إلى أن حركة الطيران الخاص في دبي شهدت ارتفاعاً في أثناء مباريات كأس العام بنسبة تتراوح ما بين 5 و10% عن الشهر السابق.

وأكد كنكزار أن أداء قطاع الطيران الخاص في دبي حقق مستويات نمو قوية بفضل المكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي بالإضافة إلى الفعاليات التي تستضيفها الدولة والمنطقة على غرار إكسبو 2020 دبي وكأس العالم في قطر مشيراً إلى أن دبي باتت من أهم مراكز الطيران الخاص في العام، وأثبت القطاع جدارته في أثناء جائحة كوفيد 19، مع توجه العديد من المسافرين من الطيران التجاري إلى الطيران الخاص بسبب القيود في تلك الفترة وتجنب الاختلاط، لافتاً إلى أن عدد رحلات الطيران الخاص في 2020 ارتفع بنسبة تصل إلى 350% مقارنة بـ2019.

و في ظل تزايد أعداد رحلات الطيران الخاص بشكل مضطرد، بادرت هيئة دبي للطيران بتوفير خاصية الموافقة الفورية لـ4 من شركات الطيران الخاص الموثوق بها، من أجل تسهيل حركة المسافرين، وأوضح كنكزار أن هذه الإجراءات تتم وفقاً للأنظمة والاشتراطات الموضوعة، فيتم العمل على زيادة عدد هذه الشركات بعد التدقيق.

وأكد أن هيئة دبي للطيران المدني تعد أول هيئة في العالم توفر الموافقة الفورية لشركات الطيران الخاص، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على توفير حلول للتحديات الحالية، لمواكبة الزيادة القوية في الطيران الخاص، وتسهيل عمل الشركات والمشغلين والعاملين في القطاع.

ولفت إلى أن الهند تعد سوقاً مهماً بالنسبة للطيران الخاص في دبي، إلى جانب دول الخليج مثل السعودية، وبعض الوجهات الإقليمية، فيما تشهد حركة موسمية من أوروبا، موضحاً أن حركة الطيران الخاصة في مطار آل مكتوم أكثر من مطار دبي، بفضل المنشآت التي توفرها، لافتاً إلى أن بعض الشركات تفضل مطار دبي الدولي لعملياتها.

إعادة رسم مستقبل القطاع

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (ميبا): «يواصل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص تحقيقه معدلات نمو متزايدة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الجديدة التي تم تسليط الضوء عليها في معرض ميبا 2022.

كما شهد اليوم الأول العديد من حلقات التواصل التي جمعت بين الزوار والعارضين، إلى جانب إطلاق التقنيات الجديدة الرائدة في السوق والحلول المستدامة التي ستؤدي دوراً حيوياً في مستقبل القطاع. ويسعدنا العمل مع قادة القطاع والمتخصصين العالميين لتقديم الدورة الأبرز للمعرض».

مؤتمر «بيز أف»

وانطلقت فعاليات مؤتمر «بيز أف» المرة الأولى، وكان محور أجندة اليوم الأول من المعرض موضوع الاستدامة. وشهدت جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان «استراتيجيات لاستدامة طيران الأعمال» مشاركة كل من رولاند فنسنت، مدير في JETNET iQ، وألكسندر جيهشان، المدير التجاري والعام لمنطقة الشرق الأوسط التجاري في Air BP، وترين براثين، مدير أول الاستدامة في قسم أسواق الكربون في World Kinect Energy، وأدار الجلسة دوغلاس كار، نائب الرئيس الأول لشؤون السلامة والأمن والاستدامة والشؤون الدولية في الرابطة الوطنية لطيران الأعمال.

وركزت الجلسة على وقود الطيران المستدام ومناهج الحد من البصمة الكربونية للقطاع.

وفي الجلسة قال دوغلاس كار: «يواجه قطاع الطيران مجموعة من التحديات غير المسبوقة لتحقيق الاستدامة، وخاصة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، ولا بد من الإشارة إلى الجهود التي يبذلها القطاع ككل لتحقيق الحياد الكربوني، إذ يُعدّ الوقود أكبر فرصة فردية لجعل الطيران أكثر استدامة».

من جانبه، قال ألكسندر جيهشان: «ينصب الكثير من التركيز على وقود الطيران المستدام (SAF)، الذي يشارك وقود الطائرات الكثير من التركيبات الكيميائية، ما يجعله مصدراً واعداً للقطاع كحل يمكن استخدامه من دون أي تغييرات في الطائرات الحالية. ويمكن للوقود المستدام تقليل الانبعاثات بنسبة 80٪ على مدار عمر الطائرة».

وقام عدد كبير من العارضين بعرض أحدث الطائرات والتقنيات والحلول في ضوء النمو الملحوظ الذي حققه قطاع طيران رجال الأعمال على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى وصول سوق الطائرات الخاصة العالمية إلى ما يقرب من 40 مليار دولار في عام 2025، مرتفعاً من نحو 26 مليار دولار في عام 2021، قدم العارضون سلسلة من الطائرات المبتكرة الجديدة، وجميعها مجهزة بمزايا متخصصة.

أسواق الطائرات

وشملت قائمة الطائرات المعروضة، بوينغ 737، وبوينغ سكاي ليدي 767-200ER، وداسولت أفييشن فالكون 8X، وبومبارديه أيروسبيس جلوبال 7500، إمبراير بريتور 600، وجولفستريم إيروسبيس G700، وG650ER، وإيرباص أيه سي جيه 22، وفينوم 300E، وليرجيت 60XR، وغيرها.

وفي حديثه عن مشاركة إيرباص في معرض «ميبا»، قال بينوا ديفورج رئيس شركة «إيرباص لطائرات الأعمال»: «تعد منطقة الشرق الأوسط واحداً من أبرز أسواق إيرباص لطائرات رجال الأعمال، ونفخر بأن نكون في دورة هذا العام من المعرض، واستعراض أحدث ابتكاراتنا في قطاع طيران رجال الأعمال.

ونشهد اليوم وجود العديد من الفرص الواعدة في المنطقة لناحية تحقيق المزيد من النمو وتجديد الطائرات، وخاصة مع وجود أكثر من 100 طائرة خاصة كبيرة تجاوز عمرها 15 عاماً، وهو ما يمثل أكثر من 40٪ من الأسطول».

أداء بوينغ

وفي تصريحات صحفية ضمن فعاليات المعرض، أشار أليكس فكتو مدير التسويق في شركة بوينغ لطيران رجال الأعمال إلى أن الإمارات تحتضن اثنين من أكبر مشغلي طائرات بوينغ لرجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

موضحاً أن المنطقة تستحوذ على 50% من طائرات بوينغ لرجال الأعمال عريضة البدن، في حين تستحوذ كل من الإمارات والسعودية على أكبر حجم أسطول طائرات بوينغ لرجال الأعمال، ولفت إلى أن حركة الطيران الخاص تسجل أداء جيداً منذ اندلاع الجائحة، إذ حقق القطاع أداء يفوق ما قبل الجائحة بنسبة 10% في ما يتعلق بحركة المغادرة وساعات العمل وهو أعلى بكثير من الطيران التجاري.

ولفت إلى أن حركة الطيران في الشرق الأوسط أعلى بنسبة تصل إلى 19% من مستويات العام الماضي، ولكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 62% من مستويات 2019، ولهذا يعد هذا السوق قوياً للغاية.

رويال جت

من جانبه، قال محمد حسين، المدير التنفيذي لشركة رويال جت: «يعد معرض ميبا منصة عالمية لالتقاء أبرز العاملين في القطاع من المهتمين والخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار والعملاء حول العالم، إذ يشكل منصة فريدة للتواصل والتفاعل لرسم ملامح القطاع، إضافة إلى توفير فرصة المشاركة في مجموعة من الجلسات النقاشية الملهمة وإطلاق أحدث الحلول التقنية وحلول التحول الرقمي، وغيرها الكثير».

اتفاقيات

شهد اليوم الأول من المعرض، الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات، إذ حصلت شركة Lufthansa Technik على عقدٍ لاستكمال مقصورة كبار الشخصيات لطائرة ACJ320neo.

وفي الوقت نفسه، احتفلت مجموعة Empire Aviation Group بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها في المعرض وأعلنت عن إدخال طائرة بوينغ للطائرات الخاصة في أسطولها الإقليمي من طائرات رجال الأعمال، إضافة إلى توقيعها مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب وذلك لتطوير مرفق طيران أعمال جديد متعدد الأغراض على قطعة أرض مجاورة لمبنى كبار الشخصيات.

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