عروض العطلات تنطلق إلى أبرز الوجهات العالمية خلال موسم الأعياد

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت كابيتال للسفر، الشركة المتخصصة في إدارة خدمات وجهات السفر والتابعة لسياحة 365، والمملوكة من قبل مجموعة أدنيك، عن إطلاق مجموعة من باقات السفر إلى عددٍ من أبرز الوجهات العالمية الرائعة خلال موسم الأعياد، لتتيح للمسافرين قضاء أجمل الأوقات والتجارب برفقة الأحبة والأصدقاء.

وتشمل عروض العطلات المميزة، تذاكر الطيران والإقامة الفندقية وخدمات النقل من وإلى المطار، حيث تبدأ أسعار الباقات من 1539 درهماً إماراتياً مع إمكانية الحجز لغاية 28 فبراير 2023.

جنيف - إنترلاكن، سويسرا

تتميز جنيف بكونها واحدةً من أجمل الوجهات الأوروبية لممارسة رياضة التزلج على الجليد، وذلك بفضل موقعها على ضفاف بحيرة جنيف بالقرب من جبال الألب. وتبعد إنترلاكن مسافة رحلة قصيرة بالقطار عن جنيف، وتتميز البلدة السويسرية ببحيرتها المتلألئة وإطلالاتها الرائعة على الجبل، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة شتوية استثنائية.

يريفان، أرمينيا

تشتهر مدينة يريفان التاريخية بمواقعها القديمة وآثارها التاريخية المهمة، وتشكل وجهةً مثاليةً للمسافرين للتعرّف على تراث المدينة العريق وملامحها العصرية. وتتيح العاصمة للزوار قضاء رحلة مميزة خلال موسم الأعياد والاستمتاع بأسواق الشوارع النابضة بالحيوية، وتسلق سلالم شلال يريفان العملاق الشهير عالمياً، وزيارة أنقاض معبد زفارتنوتس الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع والمُدرج ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

جزر سيشل

تشتهر جزر سيشل بمياهها النقية وطبيعتها الرائعة وتوفر وجهةً رائعة للمسافرين الراغبين بالابتعاد عن برد الشتاء والاستمتاع بأوقاتٍ منعشة على الشاطئ. وتتيح الجزيرة أنشطةً متنوعة للمسافرين، بما في ذلك رحلات الصيد وركوب الطائرات المروحية وتجارب القوارب الفاخرة والغوص ونزهات السير على الأقدام في الطبيعة.

جزر المالديف

تقع جزر المالديف في المحيط الهندي، وتتميز بالشعاب المرجانية المبهرة والرمال البيضاء البديعة والمياه الزرقاء الصافية، مما يجعلها وجهةً سياحية بارزة. وتضم العديد من الفنادق والمنتجعات المناسبة للعائلات التي تقدم مجموعة من الأنشطة طوال فصل الشتاء، مثل تجارب الغوص ورحلة القارب التقليدية على طريقة سكان المالديف، والعروض المستوحاة من شرق أفريقيا والمنطقة العربية وشبه القارة الهندية.

كولومبو، سريلانكا

تقع كولومبو على الساحل الغربي لسريلانكا، وهي موطن لعدد كبير من الثقافات الغنية التي يحلو استكشافها من خلال الكثير من العروض المميزة. وتحظى المدينة بإقبال رائع خلال موسم الأعياد، حيث يمكن للزوّار القيام بنزهة على شواطئها الرائعة والمشاركة في مجموعة متنوعة من أنشطة الرياضات المائية واستكشاف سوق بتاه الشعبي، وهو بازار تقليدي في الهواء الطلق، إلى جانب زيارة المعابد التقليدية والاسترخاء في أحد المنتجعات الصحية.

اسطنبول، تركيا

تُعتبر اسطنبول إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبيةً، حيث تُقدم للزوار خيارات واسعة ومناطق جذب فريدة مثل المتاحف والمواقع الثقافية الغنية وأسواق عيد الميلاد التقليدية والمطاعم اللذيذة، بالإضافة إلى مسجد آيا صوفيا الكبير وقصر طوب قابي.

بوكيت، تايلاند

تقع بوكيت في جنوب تايلاند على بحر أندامان، وهي أكبر جزيرة في الدولة. وتتيح للزوار الراغبين بقضاء فصل الشتاء في منطقة استوائية فرصة الاستمتاع بالعديد من الأنشطة على شواطئها البيضاء النقية، والتعرف على فنونها المعمارية الرائعة. وتُعد الجزيرة وجهة جذب سياحية شهيرة، حيث يمكن للضيوف مشاهدة منظر غروب الشمس الرائع في الجزيرة على شاطئ لايم برومثيب مع فرصةٍ لقضاء أمسيات ممتعة وتجربة الحياة الليلية النابضة بالحياة في بوكيت.

لندن، المملكة المتحدة

تُعد لندن إحدى أكثر المدن شهرةً في العالم، وتعتبر وجهةً مثاليةً للمسافرين الذين يتطلعون إلى استكشاف مدينة غنية تجمع بين التراث والحداثة، كما تضم الكثير من فعاليات الأعياد السنوية الرائعة بما في ذلك وينتر وندرلاند وأسواق عيد الميلاد المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

تبليسي، جورجيا

تقع مدينة تبليسي، عاصمة جورجيا، بين جبال القوقاز الشمالية والجنوبية، وتتميز بكونها وجهة جذب سياحية. وتتيح للزوار تجربة الطابع الشتوي المميز للمدينة وسط أجواء المواسم الاحتفالية الحافلة بالمرح، حيث يمكن الاستمتاع بمجموعةٍ من الأنشطة الشتوية الرائعة مثل أسواق عيد الميلاد والفنون والتحف المعمارية البارزة وحمام الكبريت الشهير.

باكو، أذربيجان

تُعرف مدينة باكو النابضة عاصمة أذربيجان بأنها أكبر مدن منطقة القوقاز، وأخفض مدينة في العالم. ويمكن للمسافرين التعرف على تراث المدينة وملامحها العصرية، واستكشاف الثقافة الأذرية ونكهات أطباقها المميزة، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الشتوية الممتعة التي تتضمن التزلج وركوب عربات الجليد والقوارب المطاطية في الثلج.

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