مليون راكب على رحلات ويز إير أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة ويز إير أبوظبي وصول عدد ركابها، الذين نقلتهم إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتها المتنامية، إلى مليون مسافر في عام 2022. وتمكنت الشركة من تسيير أكثر من 6 آلاف رحلة جوية منذ إطلاقها في يناير 2021، على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية، ما يُظهر مستويات الطلب العالية على السفر منخفض التكلفة والمريح، الذي يتيح للمسافرين على مدار العام فرص استكشاف الوجهات الغنية ثقافياً، بما في ذلك المدن النابضة بالحياة والمناطق الطبيعية الفريدة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، منحت الشركة المسافر المحظوظ رقم مليون، على متن رحلة اليوم من أبوظبي إلى أثينا، 12 تذكرة مجانية لاستكشاف العديد من وجهات ويز إير أبوظبي المميزة. وتلقى المسافر الأخبار السارة معبراً عن سعادته بأن يكون جزءاً من مسيرة نجاح ويز إير أبوظبي وتميزها.

وتواصل شركة الطيران الوطنية الوفاء بوعدها المتمثل بإتاحة السفر للجميع والمساهمة في انتعاش قطاع السياحة في دولة الإمارات. ويشكل اجتياز حاجز المليون مسافر في عام 2022 إنجازاً مهماً للشركة، مع سعي المسافرين لزيارة أفضل الوجهات واستكشاف مجموعة كبيرة من المعالم المميزة.

وطرحت ويز إير أبوظبي خيارات جديدة للسفر في دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤيتها الاجتماعية والاقتصادية وعمليات التوسع الأخيرة في آسيا الوسطى وجزر المالديف ومنطقة الخليج، ما يوفر خيارات سفر مريحة من أبوظبي إلى مختلف وجهات شبكة ويز إير المتنامية. وتواصل الشركة تطوير شبكتها انطلاقاً من دولة الإمارات لتقديم المزيد من مسارات الطيران منخفضة التكلفة لعملائها من السياح والمقيمين في الدولة.

وتسيّر الشركة رحلاتها إلى أكثر من 36 وجهة، حيث وفرت لمحبي السفر والاستكشاف تجارب فريدة ومعقولة التكلفة من خلال أكثر من 5 آلاف رحلة في 2022. وقال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: يسعدنا توسيع الشبكة إلى أكثر من 36 وجهة مختلفة. ونطمح للتوسع نحو مزيد من الوجهات في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتقدم ويز إير أبوظبي، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر المريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية وسوهاج (مصر)

وأنقرة (تركيا) والعقبة (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (السعودية) ومدينة الكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (جزر المالديف) ومسقط (عُمان) ونور سلطان (كازاخستان) وصلالة (عُمان) وسمرقند (أوزبكستان) وسانتوريني (اليونان) وسراييفو (البوسنة) وطشقند (أوزبكستان) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات. وتمتلك ويز إير أسطولاً حديثاً يضم 6 طائرات إيرباص إيه 321 نيو المتطورة والجديدة كلياً.

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