فلاي دبي تواصل توسيع شبكتها برحلات يومية إلى سانت بطرسبرج الروسية اعتباراً من 20 يناير

المصدر: البيان

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أعلنت فلاي دبي اليوم انها ستطلق رحلات يومية إلى مطار بولكوفو الدولي في سانت بطرسبرغ (LED) اعتبارًا من 20 يناير 2023. ونمت شبكة الناقلة لتصل إلى 114 وجهة معظمها لم يكن مخدوما برحلات جوية مباشرة إلى الإمارات.

وسيتم تشغيل رحلات الناقلة إلى سانت بطرسبرغ انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) باستخدام طائرة بوينغ 737 ماكس في رحلة تستغرق ست ساعات و50 دقيقة، مما يجعلها واحدة من بين الرحلات الأطول التي تشغلها فلاي دبي بعد كرابي وباتايا في تايلاند والتي ستبدأ أيضًا في 20 يناير 2023.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “كان عام 2022 عامًا رائعًا لنمو فلاي دبي. لقد تسلمنا 18 طائرة جديدة هذا العام مما مكننا من الاستمرار في توسيع شبكتنا وإضافة المزيد من السعة على بعض خطوطنا الحالية. نحن على ثقة من أن هذا الزخم سيستمر في العام المقبل بفضل العمل الدؤوب الذي يقوم به الجميع في فلاي دبي وبفضل البيئة الاقتصادية الملائمة التي وفرتها لنا دبي ".

بدأت الشركة عملياتها لأول مرة في السوق الروسية في عام 2010 برحلات مباشرة إلى سامارا وإيكاترينبرغ. ومع إطلاق الخدمة الجديدة، ستخدم فلاي دبي تسع وجهات في السوق وهي قازان (KZN) ، محج قلعة (MCX) ، مينيرال فودي (MRV) ، موسكو (VKO) ، نوفوسيبيرسك (OVB) ، سامارا (KUF) ، سان بطرسبرغ (LED) عوفا (UFA) و ايكاترنبيرغ (SVX) .

ومن جهته، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "إن بدء عملياتنا إلى سان بطرسبرغ سيمنح المسافرين من السوق خيارًا أكثر ملاءمة للسفر إلى دبي وخارجها على شبكة فلاي دبي إلى وجهات العطلات الشهيرة مثل جزر المالديف وسريلانكا وتايلاند وزنجبار. يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة سفر مريحة على متن طائراتنا من طراز بوينغ 737 ماكس التي تتميز بمقعد مسطح في درجة الأعمال، ومقاعد مريحة في الدرجة السياحية مع نظام الترفيه الجوي على متن الطائرة وقائمة طعام مستوحاة من أفضل المطابخ عالميا".

تعتبر سان بطرسبرغ العاصمة الثقافية لروسيا وتُعرف أيضًا باسم "فينيسيا الشمال" ، وهي موطن لقنوات نهر نيفا ، فضلا عن الهندسة المعمارية التاريخية الرائعة ووجود متحف الارميتاج أحد أشهر المتاحف في العالم.

أعلنت فلاي دبي مؤخرًا عن إطلاق عملياتها لستة وجهات جديدة في عام 2023 إلى كل من كالياري في سردينيا وكورفو في اليونان وغان في جزر المالديف وكرابي وباتايا في تايلاند وميلان بيرغامو في إيطاليا.

تفاصيل الرحلات

ستعمل الرحلات إلى مطار بولكوفو الدولي (LED) في سانت بطرسبرغ يوميًا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي ( (DXB

تبدأ أسعار التذاكر ذهاب وعودة من دبي الى سانت بطرسبيرغ من 8،500 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 2،320 درهم . وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة في درجة الأعمال من سانت بطرسبيرغ إلى دبي من 196،800 روبل روسي و أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 37،825 روبل روسي.

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