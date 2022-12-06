إياتا: شركات الطيران تخفض خسائرها خلال 2022 وتتجه لتحقيق أرباح في 2023

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الثلاثاء أن شركات الطيران حول العالم استطاعت تخفيض خسائرها خلال العام 2022، وتتجه الآن إلى تحقيق أرباح في عام 2023.

وكانت جائحة كوفيد-19 قد أثرت بشكل كبير على قطاع الطيران بسبب فرض قيود السفر وتراجع الطلب بين المسافرين. وأدى النقص الكبير في أعداد الركاب إلى إلغاء رحلات الطيران أو القيام برحلات فارغة بين المطارات، ما خفض كثيرًا من عائدات شركات الطيران، وأجبر العديد منها على تسريح موظفيها أو إعلان إفلاسها.

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