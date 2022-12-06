عمالقة صناعة الطائرات يلتقون في «ميبا» اليوم بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الدورة التاسعة والأبرز من معرض «ميبا 2022» لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، اليوم (في موقع معرض دبي للطيران)، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بحضور أبرز قادة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

ويستضيف المعرض، الذي يستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، مجموعة واسعة من الجهات العارضة وتشهد الفعالية عودة شركات مثل إيرباص وبوينج وكوملوكس وبومباردير وإمبراير وجلفستريم وداسو للطيران، إلى جانب العديد من الجهات العارضة الجديدة من أكثر من 20 دولة.

وإلى جانب ذلك، سيتسنى للحضور فرصة مشاهدة العديد من فعاليات إطلاق المبادرات الجديدة والاستماع إلى أكثر من 45 خبيراً متخصصاً سيشاركون آراءهم وخبراتهم بشأن أبرز المواضيع الخاصة بالقطاع، بما فيها مستقبل الطيران والاستدامة والأسواق الناشئة واللوائح التنظيمية، وذلك على هامش الدورة الأولى من مؤتمر بيز آف.

وقال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): «يوفر معرض ميبا 2022 منصة استثنائية لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص العالمي للالتقاء وبناء العلاقات الجديدة الكفيلة برسم الملامح المستقبلية للقطاع».

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