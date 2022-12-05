كيرزنر الدولية وإثراء دبي تطلقان أول فندق بعلامة «سايرو ون زعبيل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة كيرزنر الدولية القابضة المحدودة (كيرزنر)، المالكة لمنتجعات ومساكن أتلانتس الشهيرة ومنتجعات ون آند أونلي فائقة الرفاهية حول العالم، أن علامة سايرو المعنية بتجارب اللياقة البدنية والرفاهية الأولى من نوعها، ستطلق أول فندق استجمامي لها تحت اسم سايرو ون زعبيل، في الربع الأخير من العام 2023. سيتخذ الفندق الأول لعلامة سايرو من الأيقونة المعمارية ون زعبيل في قلب دبي مقراً له، مع العلم أن إثراء دبي، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، هي الجهة التي تتولى تطوير مشروع ون زعبيل.

كما أعلنت علامة سايرو أيضاً عن سفراء برنامجها الريادي «فريق سايرو»، وهي الملاكمة البريطانية من أصول صومالية والناشطة في القضايا الإنسانية، رملا علي، بالإضافة إلى فريق كرة القدم العالمي «آي سي ميلان»، والسبّاح الأولمبي البريطاني آدم بيتي. وسيؤدي كل منهم دوراً استشارياً في تطوير تجربة سايرو، بدءاً من البرنامج التدريبي المصمم بحسب متطلبات الضيوف وصولاً إلى التعافي والتغذية والعافية.

ويشكل فندق سايرو ون زعبيل الذي صُمم لمساعدة الضيوف على تحقيق قمة الأداء الذهني والبدني في بيئة داعمة وملهمة، الخطوة الأولى في رحلة سايرو لتصبح نوعاً جديداً تماماً من العلامات التجارية العالمية التي تجمع بين الضيافة واللياقة البدنية والعافية من خلال منظور جديد.

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية: «يمثل مشروع سايرو طموح كيرزنر المستمر بتخطي الحدود في قطاع الضيافة، وتقديم طرق مبتكرة لمساعدة الضيوف على تطوير أنفسهم، مهما كان مسارهم الشخصي. وبالتالي، ستقلب سايرو تجارب اللياقة البدنية والتعافي رأساً على عقب وستتخطى جميع التوقعات عبر الجمع بين تميزها المشهود له في تطوير الفنادق والتجارب الاستثنائية، وبين نصائح وخبرات قيّمة توفرها نخبة من الرياضيين العالميين. والنتيجة؟ تجربة مبهرة تلبي احتياجات الضيوف بينما تمنحهم فرصاً لا تضاهى للتألق. سنتمكن من خلال فندق سايرو ون زعبيل من الوفاء للمرة الأولى بالوعد الذي قطعناه على ضيوفنا، قبل أن نعمد إلى توسيع نطاق مجتمع سايرو على الصعيد العالمي، ونتحرّق شوقاً لنستعرض ابتكاراتنا وإبداعاتنا أمام العالم أجمع».

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء دبي: «سايرو هي علامة جريئة ومبتكرة من ضمن علامات مجموعة كيرزنر. وستقدم خدمات تركز على الصحة والعافية لمجتمع عالمي، من خلال وجهة لم يسبق لها مثيل في دبي خصوصاً وفي قطاع الضيافة عموماً. ونفتخر بصفتنا مطورين وشركاء في هذا المشروع، ونتطلع إلى تشييد هذه الوجهة الأيقونية في مشروع ون زعبيل بدبي».

يشكل ون زعبيل رمزاً للطموح والابتكار وروح المبادرة التي تشتهر بها دبي، ويقف شامخاً في منطقة زعبيل في قلب المدينة، حيث إنه يتباهى بموقع استراتيجي بفعل قربه من مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري. سيشمل مشروع ون زعبيل متعدد الاستخدامات والمؤلف من برجين عموديين أيضاً منتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وون آند أونلي برايفت هومز، ومكاتب، بالإضافة إلى منصة محال التجزئة ذا جاليري، ومبنى ذا لينك المعلق الذي يوفر إطلالات بانورامية خلابة فيما يربط بين برجَي ون زعبيل.

يقع ذا لينك على ارتفاع 100 متر فوق سطح الأرض، ويبدو لناظره بأنه يطفو بين برجَي ون زعبيل. ومن المتوقع أن يصبح مبنى ذا لينك الأفقي الوجهة العصرية الجديدة التي ستستقطب الزوار في دبي ليعيد رسم أفق المدينة المهيب. وسيحتضن هذا المبنى الذي يتمحور حول تقديم أرقى خدمات الضيافة مطاعم عالمية المستوى بالإضافة إلى متاجر للبيع بالتجزئة وأماكن للترفيه. فيما سيشكل المسبح القائم على سطح ذا لينك محطّ الأنظار في تصميم المبنى، إذ سيوفّر إطلالات بانورامية آسرة لمدينة دبي.

ومن جهتها، قالت رملا علي: «كان انضمامي إلى علامة مثل سايرو خياراً طبيعياً بالنسبة إليّ. فلقد عملت جاهدة لإنشاء بيئة في عالم الملاكمة الذي يهيمن عليه الرجال، حيث تشعر النساء بالترحيب ويتشجّعن على المشاركة. وكذلك الأمر، تعكس سايرو طموحاتي، إذ تهدف العلامة إلى تشييد فنادق ومنصات تشجّع الجميع على الاعتناء بعافيتهم وتؤثر إيجاباً على صحتهم الجسدية والعقلية. أنا متحمسة للعمل مع الفريق من أجل إعداد برامج وتجارب ستمنح الضيوف فرصة تعلّم عادات حياتية يمكنهم اكتسابها ودمجها في حياتهم اليومية.»

تجربة سايرو

سيستضيف فندق سايرو ون زعبيل، الذي يُعدّ الوجهة الأمثل لتجارب اللياقة البدنية والتعافي، برنامجاً متكاملاً للياقة البدنية والعافية وسط بيئة تتسم بتصميمها الرائع وتشرف على خط الأفق البهي لمدينة دبي. وسيتمكن الضيوف من استعمال المرافق رفيعة الطراز، وسيحصلون على الإرشاد من الاختصاصيين ويتلقّون التدريب على يد فريق من خبراء اللياقة البدنية والعافية. ومن هذا المنطلق، ستتمحور برامج تجربة سايرو حول خمس ركائز هي اللياقة البدنية والتغذية والنوم والتعافي واليقظة الذهنية.

عند وصول الضيوف، تبدأ التجربة مع مسح مجاني ثلاثي الأبعاد للجسم لتقييم مستوى اللياقة البدنية التي يتمتع بها كل ضيف، ما سيزوّد فريق التدريب في الفندق بالبيانات اللازمة لإعداد برنامج مخصص لكل ضيف بحسب حاجاته الفردية وأهدافه. وستوفر التكنولوجيا الرقمية المدمجة التي تشمل تطبيقاً خاصاً بالعلامة، الدعمَ للضيوف طيلة فترة إقامتهم في الفندق، سيتم تقديم كافة أنواع الخدمات الرقمية لاسيما تسجيل الوصول عبر الجوّال، ومراقبة التغذية، واعتماد تقنيات التلعيب (التي تهدف إلى زيادة تفاعل الضيوف بتوفير آليات أكثر تحفيزاً)، وتتبّع الحيوية.

سيشكّل نادي اللياقة البدنية المجهّز بأحدث المعدات المرفقَ الأساسي في الفندق وسيفترش طابقين، حيث سيشمل صالة رياضية بمساحة لا تقلّ عن 1000 متر مربع فضلاً عن صالة لليوغا والتأمل، وعدد وافر من الاستوديوهات المخصصة للحصص الجماعية للقيام بأنواع مختلفة من التمارين، مع إمكانية استخدام ملاعب رياضية محلية. وتشمل المرافق الأخرى مناطق لتمارين القوة والتكييف، والكارديو، وحمل الأوزان الحرة، فضلاً عن استوديوهات للتدريب المتواتر عالي الكثافة، والآلات المحاكية للدراجات الهوائية، والملاكمة وتمارين البيلاتس.

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