«سياحة أبوظبي» تطلق بطاقات بريدية مجانية

المصدر: (أبوظبي. أبوظبي - البيان)

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات، أمس، مجموعة من البطاقات البريدية محدودة الإصدار وأكشاك لصناديق البريد في إطار مبادرتها الجديدة «من أبوظبي إلى العالم».

وتحمل البطاقات شعار الحملة الترويجية الجديدة «حيّاكم في أبوظبي»، وتصور أبرز معالم ومواقع الإمارة السياحية والترفيهية والثقافية والتراثية والمناظر الطبيعية الخلابة من أنحاء الإمارة، وتتوفر البطاقات مجاناً، ويمكن إرسالها دولياً دون أي تكلفة من خلال صناديق بريد «Experience Abu Dhabi» المخصصة لذلك في 8 مواقع، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي، وواجهة ياس باي البحرية، والمجمع الثقافي، ومشروع القناة أبوظبي، وممشى السعديات، وجزيرة الحديريات، وقصر المويجعي وواحة العين. وسيتم توفير البطاقات قريباً في جامع الشيخ زايد الكبير ومهرجان «أم الإمارات» على كورنيش

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