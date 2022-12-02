مطار الفجيرة يفتتح مدرجاً جديداً تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51

المصدر: وام

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احتفل مطار الفجيرة اليوم وتزامنا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51 بالحصول على الرخصة التشغيلية للمدرج الجديد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعد موافاة جميع الاشتراطات والمعايير الدولية والمحلية لتشغيل المدرج.

وقال الكابتن إسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة إن تشغيل المدرج الجديد يؤكد حرصنا المتواصل على تطبيق أهدافنا الاستراتيجية في تطوير وصيانة المطار وفقاً لأعلى المعايير الدولية والذي ستزيد من قدرته على استيعاب المزيد من الطائرات، مشيرا إلى أن أعمال المشروع مستمرة ومبنية على جداول زمنية، ويهدف عند استكماله إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل عمليات حركة الطائرات على أرض المطار.

وأوضح أن طول المدرج الموازي الجديد يبلغ 3050 متراً وعرضه 45 متراً، ومجهز بأعلى المعايير وأفضل أنظمة الإضاءة الأرضية حسب المواصفات العالمية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

دشن المدرج الشيخ الطيار حمد بن صالح الشرقي كأول قائد طائرة يستخدم المدرج (29L - 11R) حيث يعد تشغيل المدرج الجديد من ضمن مشروع توسعة وتطوير المطار والتي تعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، مما يعزز من مكانة الدولة في قطاع الطيران المدني الذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية.

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