«سفاري ليلي فاخر» في صحراء دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «المغامرات العربية»، التابعة لمجموعة الإمارات، المتخصصة في إدارة الوجهة وتنظيم الجولات السياحية في الإمارات، توسيع أماكن الإقامة وتطوير الخدمات في مخيمها الصحراوي لتحسين تجربة «رحلات السفاري الليلي»، الشهيرة بـ«التخييم الصحراوي الفاخر» في محمية دبي الصحراوية (DDCR).

ويحتوي المخيم على أماكن إقامة في الخيام مع منصة خشبية وسط منطقة خضراء طبيعية، مع ركن مشترك لتناول الطعام وشرفة مراقبة وموقد نار للتجمعات في الوسط. ويوفر المخيم في الموسم الحالي خيارات إقامة جديدة في نقطة مشاهدة قريبة أعلى الكثبان الرملية، حيث يمكن للضيوف التمتع بالخصوصية والهدوء، وبإطلالة بانورامية لمشاهد الشروق والغروب، بالإضافة إلى خيارات الأطعمة والمشروبات، التي تشمل عشاء شواء ووجبة إفطار.

وقال مهند ملحس، مدير عام «المغامرات العربية»: «توفر رحلة السفاري الليلي في صحراء دبي تجربة لا مثيل لها في الطبيعة، ويهتم فريق خبرائنا بكل شيء. نشهد نمواً في الطلب على مجموعتنا الكاملة من تجارب الإمارات هذا الموسم، ولا تزال الإقامة في الصحراء على رأس قائمة ورغبات المقيمين والزوار على السواء».

ويضم مخيم «المغامرات العربية» حالياً 8 خيام فاخرة. ويمكن حجز كل مكان إقامة بمفرده، ويمكن حجز المخيم بأكمله على أساس حصري للعائلات الكبيرة أو مجموعات الأصدقاء الذين يبحثون عن قضاء وقت ممتع معاً في موقع فريد.

تبدأ رحلة السفاري الليلي بنقل الضيوف من مقرهم، مع خيار الوصول بالسيارة الخاصة لسكان دولة الإمارات، والقيادة عبر المحمية باتباع «دليل سفاري». ويمكن ركوب الجِمال للوصول للمخيم، وتشتمل أماكن الإقامة الفاخرة على سرير مزدوج وبياضات أسرّة، ويحيط بكل خيمة منصة خاصة ومنطقة جلوس. كما يتوفر خارج الخيمة حمّام دش ومرافق دورة المياه.

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