دناتا تكشف النقاب عن الوجهات الأكثر شعبية في عطلة عيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دناتا للسفريات»، أعرق مقدّم لخدمات السفر في الإمارات، عن الوجهات الخمس التي استأثرت بأعلى طلب من العملاء لقضاء عطلة عيد الاتحاد. والوجهات الخمس على الترتيب هي: دولة الإمارات وجزر المالديف وتايلند والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.

واختار غالبية العملاء من دولة الإمارات (78%) السفر إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الاتحاد، إلا أن السفر الداخلي لا يزال يلقى إقبالاً كبيراً، وخصوصاً الإقامة في الوجهات الشاطئية في دبي ورأس الخيمة.

ومع ارتفاع الطلب على السفر الدولي خلال الصيف الفائت، تسجل تايلند أعلى نمو كوجهة سفر من دولة الإمارات مقارنة بعام 2021، حيث لا تزال تشهد طلباً كبيراً منذ إعادة فتحها أمام حركة السياحة الدولية.

وقالت ميرة كتيت، رئيسة مبيعات البرامج السياحية في دناتا للسفريات: «تتصدر الإمارات وجزر المالديف وتايلند الطلب على الوجهات الشاطئية في عطلة عيد الاتحاد. ولا يزال السفر الدولي يشهد طلباً غير مسبوق، ويوفر شركاء دناتا للسفريات في آسيا وجزر المحيط الهندي مجموعة مختارة من عروض اليوم الوطني الخاصة، بما في ذلك توفير أكثر من 50% على الحجوزات في منتجعات عالمية المستوى على بعض من أجمل الشواطئ. وتأتي بالي وموريشيوس ضمن الوجهات العشر الأولى الأكثر طلباً».

ويمثّل بروز المملكة المتحدة ضمن أفضل خمس وجهات شعبيةً في عطلة عيد الاتحاد اتجاهاً متزايداً لعملاء دناتا للسفريات لاختيار إقامات فندقية في بعض من أشهر الأسواق ذات الطابع الاحتفالي الموسمي وغيرها من الفعاليات في العالم. ومن الفعاليات التي تلقى إقبالاً في لندن، سوق «وينتر وندرلاند» الشهير، حيث تطغى الأجواء الاحتفالية على حديقة هايد بارك بأضواء ساطعة وحلبة للتزلج على الجليد والملاهي وأكشاك الطعام والموسيقى الحية وغيرها من الأنشطة.

وتشمل قائمة دناتا للسفريات لأهم عمليات البحث والاستفسارات والحجوزات من دولة الإمارات، مدناً أوروبية أخرى، مثل براغ وفيينا وبرلين. وتشتهر هذه المدن بأسواق الأعياد التقليدية الشتوية القائمة حالياً.

ويتنامى الطلب أيضاً على جدة والرياض، مع تخفيف المملكة العربية السعودية إجراءات التأشيرة للمقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفعاليات الجذابة التي تقام في المملكة، مثل حدث موسم الرياض، والمهرجان الموسيقي من 1 إلى 3 ديسمبر، بمشاركة مئات منسقي الأغاني، بالإضافة إلى العروض الرئيسية.

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