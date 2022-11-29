«عالم طيران الإمارات» مفهوم مبتكر لمبيعات التجزئة بدبي

المصدر: دبي- سيد صالح

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رسمياً، أمس، المتجر المبتكر لمبيعات التجزئة «عالم طيران الإمارات Emirates World» في قلب جميرا، أحد أكثر المناطق حيويةً في دبي. وأعيد تصميم المتجر على مساحة 3000 قدم مربعة في تاون سنتر، وهو عبارة عن مساحة مفتوحة تتيح للعملاء تسوق جميع احتياجات سفرهم في بيئة مريحة أشبه بالصالة. كما يوفر المتجر للعملاء القدرة على معايشة وتجربة منتجات طيران الإمارات المميزة عبر تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بقص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح المتجر، بحضور السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وعدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وعدد من كبار المسؤولين في طيران الإمارات، إضافة إلى مسؤولين حكوميين ومدعوين وعملاء من الشركات.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»: إن الناقلة رصدت مبلغ 100 مليون دولار (367 مليون درهم) لتجديد كافة متاجر التجزئة التابعة لها، والتي يتجاوز عددها 100 متجر، في غضون السنوات الثلاث المقبلة، بحيث تُصبح جميعها في نفس مستوى المتجر الجديد «عالم طيران الإمارات Emirates World»، الذي افتتحته الناقلة أمس في «جميرا تاون سنتر».

وقال كاظم في تصريحات لـ «البيان» على هامش افتتاح المتجر الجديد: «ستكون كافة متاجر الناقلة في الخارج مزوّدة بتجارب الواقع الافتراضي التي تتيح للعملاء محاكاة تجربة الطيران التي سيمرون قبل حجز التذاكر إلى جانب الشاشات المُسطّحة المتوافرة في المتجر، وأيضاً المطاعم والمقاهي المتوافرة داخل المتجر، وهي ميزة لم تكن متوافرة قبل ذلك داخل متاجر التجزئة التابعة لنا».

وأفاد بأن الناقلة تخطط أيضاً لافتتاح بعض متاجر التجزئة الجديدة خارج البلاد، بجانب تطوير متاجر التجزئة القائمة. وقال: «نعتزم افتتاح متجرين جديدين للتجزئة في مطلع 2023، في لندن ومانيلا».

أداء الناقلة

وتطرّق كاظم إلى أداء «طيران الإمارات» في الوقت الراهن في ما يتعلق بعدد الوجهات، وأيضاً السعة المقعدية المتاحة على رحلاتها، فقال: «يسير الأداء حالياً على نحو يفوق توقعاتنا كثيراً، خاصة مع دخول موسم الشتاء، وهو ذروة الموسم السياحي في دبي، إذ تتراوح نسب الإشغال في فنادق الإمارة حالياً ما بين 90 إلى 95%. وينعكس هذا بطبيعة الحال على حجم الطلب على السفر الجوي من الإمارة وإليها، والذي يشهد ارتفاعاً مُطرداً».

وأضاف كاظم: «استعدنا حتى الآن 95% من شبكتنا و80% من سعتنا المقعدية. وفيما يخص عودة الناقلة إلى الربحية بعد تأثرها بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، فقد شهدت النتائج المالية النصفية الأخيرة بالفعل عودتنا للربحية، وسنعود بعد عام كامل لأول مرة منذ تقشي الجائحة في نهاية العام المالي الجاري، أي في 31 مارس 2023».

قال: «نُجري حملات توظيف في كافة القطاعات والتخصصات، وليس الطيارين وقطاع الضيافة فحسب، بل وأيضاً في قطاعات الصيانة، التقنية والبرمجة وغيرها. وبالنسبة للخطوط الجديدة، قال: تركيزنا ينصب على استعادة شبكتنا لمستويات الجائحة بنسبة 100%».

ويحصل العميل على خدمة شاملة تتضمن الحجز وإصدار التذاكر وبرامج العطلات وسكاي واردز. كما يمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من التكنولوجيا الذكية مثل شاشات الخدمة الذاتية التي تقلل من أوقات الانتظار وتتيح إنجاز المتطلبات بصورة أسرع.

الدرجة السياحية الممتازة

والمنتج الرئيسي في متجر «عالم طيران الإمارات» هو عرض مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، التي تتيح للعملاء الاسترخاء والاستلقاء وتجربة هذه الدرجة، حتى يتعرفوا مسبقاً على المقصورة الجديدة التي تلقى رواجاً كبيراً. ويمكن للعملاء الذين يفضلون تجربة افتراضية التقاط صور سيلفي أمام مجموعة مختارة من خلفيات منتجات طيران الإمارات، بما في ذلك الصالون الجوي وأجنحة الدرجة الأولى الخاصة على طائرة A380، وذلك بفضل أحدث تقنيات الشاشة التفاعلية. كما يمكن للعملاء أيضاً اختبار التواجد افتراضياً داخل مقصورة الطائرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

تعميم المفهوم

وتعتزم طيران الإمارات تعميم مفهوم متجر «عالم طيران الإمارات» للتجزئة تدريجياً عبر شبكة خطوطها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتنقسم نماذج تجربة متاجر التجزئة إلى ثلاث فئات، هي: مفهوم «عالم طيران الإمارات» الكامل، ونموذج متجر السفر، وأكشاك السفر. وسوف يتم تحديد نماذج متاجر التجزئة وفقاً لمتطلبات العملاء في كل سوق، بما في ذلك تحديد المواقع الاستراتيجية، وجاذبية وقرب المكان، واتجاهات العملاء المتطورة.

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