إضافات ومزايا لمعرض طائرات رجال الأعمال والخاصة بدبي 6 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن علي النقبي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا)، وتيم هاوز المدير الإداري لشركة تارسوس الشرق الأوسط، أمس خلال جلسة إحاطة إعلامية (عن بعد)، عن إضافة مجموعة من المزايا الجديدة إلى دورة عام 2022 من معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة التي تقام على أرض مطار آل مكتوم الدولي في موقع معرض دبي للطيران بين 6 و8 ديسمبر.

وقال النقبي: يشهد القطاع ازدهاراً كبيراً في أبرز الأسواق العالمية، بما فيها منطقة الشرق الأوسط، ونلتزم بدعم هذا النمو والارتقاء بالقطاع نحو آفاق جديدة. وقد نجح معرض ميبا بترسيخ مكانته بصفته المنصة المثالية لتأسيس الشراكات مع الخبراء الإقليميين والدوليين في قطاع طيران رجال الأعمال. ونفخر بعودة العديد من الجهات العارضة التي تحرص دوماً على المشاركة في معرضنا واستقطاب مشاركين جدد، ما يتيح لنا تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح القطاع.

وتابع النقبي: يشهد معرض ميبا 2022 إطلاق العديد من المزايا الجديدة، بما فيها مؤتمر بيز آف، الذي يستضيف أكثر من 45 خبيراً متخصصاً من جميع أنحاء العالم في سلسلة من الجلسات الحوارية المتعمقة والعروض التقديمية حول أبرز التوجهات التي ترسم ملامح قطاع طيران رجال الأعمال. كما ندعو الحضور إلى تحميل تطبيق ميبا شو كونكت المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يساعدهم على تسهيل التواصل التجاري بين الجهات العارضة والزوار وتنظيم اللقاءات مسبقاً.

وقال تيم هاوز: يحظى الحضور بفرصة مشاهدة أحدث المنصات الرقمية في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص والأصول القائمة على تكنولوجيا بلوك تشين للتعاملات الرقمية، وأكثر التقنيات تقدماً من أبرز الجهات المُصنّعة في العالم.

وتتناول الفعالية مواضيع رئيسية متعددة تشمل مستقبل قطاع الطيران والاستدامة والأسواق الناشئة واللوائح التنظيمية، مع التركيز على التحول الرقمي، حيث تسلط العديد من الجهات العارضة العالمية الضوء على أحدث التقنيات والحلول لدعم تطور القطاع. وشهدت دورة هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الدوليين المسجلين، 69% منهم من أبرز صناع القرار في القطاع.

مؤتمر

يمنح مؤتمر بيز آف زوار المعرض فرصة الاستماع إلى آراء قادة وخبراء القطاع العالميين حول التوجهات التي ترسم ملامح القطاع. ويتيح المعرض للزوار التعرف إلى أحدث المنتجات والحلول من الجهات العارضة المشاركة، بما فيها ميراي للرحلات الجوية وإمبيرور للطيران وفي أو أو. ويسلط المعرض الضوء على عدد من الطائرات الجديدة، بما يشمل إيرباص ACJ320neo، ورويال جت بي بي جي 737-700، وإيه إس إم إف زد إي ليرجت 60 إكس آر، وبوتسن آفييشن جي 650، وسيركس إيركرافت فيجن إس إف 50.

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