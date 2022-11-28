عالم طيران الإمارات مفهوم مبتكر لمبيعات التجزئة

المصدر: البيان

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افتتحت طيران الإمارات رسمياً اليوم متجرها المبتكر لمبيعات التجزئة "عالم طيران الإمارات Emirates World" في قلب جميرا، أحد أكثر المناطق حيويةً في دبي. وأعيد تصميم المتجر على مساحة 3000 قدم مربعة في تاون سنتر، وهو عبارة عن مساحة مفتوحة تتيح للعملاء تسوق جميع احتياجات سفرهم في بيئة مريحة أشبه بالصالة. كما يوفر المتجر للعملاء القدرة على معايشة وتجربة منتجات طيران الإمارات المميزة عبر تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بقص الشريط التقليدي إيذانا بافتتاح المتجر، وذلك بحضور السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وعدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، وعدد من كبار المسؤولين في طيران الإمارات، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين ومدعوين وعملاء من الشركات وممثلي وسائل الإعلام.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "يرتقي متجر عالم طيران الإمارات بتجربة متاجر التجزئة لمتطلبات السفر إلى آفاق جديدة، ويجسد التزامنا تزويد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات في كل نقطة اتصال. كما يعبر مفهوم هذا المتجر عن رؤيتنا لمبيعات التجزئة مستقبلاً، ويعد الأول ضمن سلسلة متاجر مماثلة سنفتتحها عبر شبكتنا في السنوات المقبلة. وتتضمن استراتيجيتنا الأشمل لمبيعات التجزئة جعل تجربة المتجر أكثر ملاءمة وجاذبية وشخصية، وذلك باستخدام مزيج من أحدث التقنيات مع خدمة شخصية فردية من مستشارينا ذوي الخبرات الواسعة. وسوف تتيح المساحة الرحبة والمريحة للعملاء استكشاف منتجاتنا، مثل مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، بالإضافة إلى مجموعة من التجارب الأخرى المعروضة بأناقة".

ويتميز متجر عالم طيران الإمارات بمساحة أرضية مفتوحة تتيح للعملاء التنقل بسهولة والانغماس في التجارب التفاعلية. ويتوزع الأثاث الخفيف والحديث في جميع أنحاء المتجر، في حين تعزز اللمسات الخضراء بيئة الاسترخاء. ويقف مستشارو طيران الإمارات ذوو الخبرة على أتم استعداد لتقديم نصائح للعملاء بشأن متطلبات السفر الشاملة، من دون الحاجة لإصدار أرقام، كما تضاعفت أعداد العاملين في المتجر لضمان أوقات انتظار أقصر. ويحصل العميل على خدمة شاملة تتضمن الحجز وإصدار التذاكر وبرامج العطلات وسكاي واردز. كما يمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من التكنولوجيا الذكية مثل شاشات الخدمة الذاتية التي تقلل من أوقات الانتظار وتتيح إنجاز المتطلبات بصورة أسرع.

والمنتج الرئيسي في متجر "عالم طيران الإمارات " هو عرض مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، التي تتيح للعملاء الاسترخاء والاستلقاء وتجربة هذه الدرجة، حتى يتعرفوا مسبقاً على المقصورة الجديدة التي تلقى رواجاً كبيراً.

ويمكن للعملاء الذين يفضلون تجربة افتراضية التقاط صور سيلفي أمام مجموعة مختارة من خلفيات منتجات طيران الإمارات، بما في ذلك الصالون الجوي وأجنحة الدرجة الأولى الخاصة على طائرة A380، وذلك بفضل أحدث تقنيات الشاشة التفاعلية. كما يمكن للعملاء أيضاً اختبار التواجد افتراضياً داخل مقصورة الطائرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، الذي يقدم تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي. وتعرض الشاشات المسطحة في مختلف أركان المتجر أحدث منتجات طيران الإمارات وعروضها الترويجية.

ويتوفر للعملاء إمكانية الاختيار من تشكيلة بضائع وإكسسوارات السفر من المتجر الرسمي لطيران الإمارات. كما يمكنهم أيضاً الانتعاش والاسترخاء مع نكهات القهوة والشاي والمرطبات الأخرى التي يعدها خبراء كوستا كوفي.

وسوف يكون متجر "عالم طيران الإمارات" للتجزئة بمثابة ملتقى لممثلي قطاع السفر والسياحة معاً في ورش عمل ومحادثات وجلسات تفاعلية أخرى. وتنطلق ورش العمل ذات الوجهات المتعددة في نوفمبر وديسمبر مع مجالس السياحة من مختلف الدول، بدءاً بتايلند وسيشل.

وتعتزم طيران الإمارات تعميم مفهوم متجر "عالم طيران الإمارات" للتجزئة تدريجياً عبر شبكة خطوطها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتنقسم نماذج تجربة متاجر التجزئة إلى ثلاث فئات، هي: مفهوم "عالم طيران الإمارات" الكامل، ونموذج متجر السفر، وأكشاك السفر. وسوف يتم تحديد نماذج متاجر التجزئة وفقًا لمتطلبات العملاء في كل سوق، بما في ذلك تحديد المواقع الاستراتيجية، وجاذبية وقرب المكان، واتجاهات العملاء المتطورة.

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