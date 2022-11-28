4.7 مليون مسافر عبر مطارات أبوظبي خلال الربع الثالث من 2022

المصدر: وام

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أعلنت مطارات أبوظبي، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، اليوم عن نتائج حركة المسافرين للربع الثالث من عام 2022، والتي كشفت عن استمرار النتائج الإيجابية في حركة المسافرين في كل من مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2022، حيث بلغ إجمالي حركة الركاب 4.7 مليون مسافر، بزيادة 250% عن محققات حركة السفر خلال الربع الثالث من عام 2021 الذي سجلت المطارات خلاله 1,3 مليون مسافر .

وقد وصل عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي الخمس هذا العام 10,982,114 مسافرا حتى 30 سبتمبر 2022، وهو ما يعادل مجموع حركة الركاب في عامي 2020 و2021 معاً ومن المتوقع أن يفوق عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 15 مليون مسافر بحلول نهاية العام.

وقال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مطارات أبوظبي: " تُعد هذه الأرقام خير برهان على التعافي الكبير الذي شهده قطاع الطيران، وعلى نجاح إمارة أبوظبي في جذب المزيد من شركات الطيران والخطوط الجوية، وقد ساهم تقديمنا للعديد من الخدمات الجديدة المتطورة بدور بارز في التلبية المُباشرة للتزايد المتوقع على الطلب. مما أثمر عن نتائج إيجابية في حركة السفر عبر مطارات أبوظبي خلال عام 2022 نتوقع أن تستمر في التزايد خلال الربع الأخير من العام".

ووفقاً لبيانات الربع الثالث من عام 2022 تم تسجيل 49,046 حركة جوية عبر المطارات الخمسة، في زيادة ملحوظة مقارنة بـ 36367 حركة جوية خلال الربع الثالث من عام 2021، ويُعد ذلك مؤشراً واضحاً على زيادة شبكة شركات الطيران ونمو عدد الركاب. وقد شملت هذه الرحلات أكثر من 100 وجهة مختلفة، على متن 23 شركة طيران.

وبحسب البيانات، تعتبر الدول الخمس الأولى من حيث إقبال الركاب خلال الربع الثالث هي الهند (933,640 )، المملكة المتحدة (291,576 )، وباكستان (265,793 )، والمملكة العربية السعودية (217,656)، ومصر (197,193 ).

في حين كانت الوجهات الخمس الأكثر رواجاً خلال الربع الثالث هي مطار لندن هيثرو (232,002 )، ومطار مومباي الدولي (155,294 )، ومطار دلهي الدولي (130,723 )، ومطار القاهرة الدولي (118,885 )، ومطار كوتشي الدولي (101,828).

كما كشفت مطارات أبوظبي عن نتائج حركة الشحن عبر مطار أبوظبي الدولي للربع الثالث من عام 2022، والتي أشارت لإنجاز المطار 144,083 طناً من الشحنات الجوية، مقارنة ب 182،929 طنا من الشحنات الجوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لقيام شركات الطيران بإعادة توزيع أساطيلها بين طائرات الركاب والبضائع.

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