مطارات دبي تتوقع 77.8 مليون مسافر 2023

المصدر: دبي- سيد صالح

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أعرب بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي عن توقعه بأن يستقبل مطار دبي الدولي 77.8 مليون مسافر، عبر مطار دبي الدولي خلال العام المقبل، ثم يتواصل هذا الارتفاع خلال العام بعد المقبل، فيبلغ العدد 93.3 مليون مسافر. وأكد غريفيث، في مقابلة تليفزيونية مع وكالة «رويترز»، استمرار توقعاته الإيجابية حيال عدد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، في ظل الطلب القوي المتواصل على السفر الجوي إلى دبي على خلفية تعافي قطاع الطيران من التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19» عالمياً وعودته بقوة.

وقال غريفيث: «نحن متفائلون حيال أداء مطار دبي الدولي خلال الربع الرابع 2022، ونتوقع أنه سيفوق الربع الثالث، ذلك أننا نرى أن أعداد الزوار، الذين يتوافدون على دبي تتجاوز كل توقعاتنا السابقة، ونود أن نشير في هذا السياق إلى أن الطلب على السفر جواً في رحلات مباشرة من وجهة إلى وجهة يحقق في الوقت الراهن أداء قوياً للغاية». ورداً على عن سؤال بشأن إمكانية طرح أسهم مطارات دبي في اكتتاب عام أولي، قال غريفيث: إن تقييمات طرح أسهم المطارات في اكتتابات عامة أولية حول العالم صحية فعلياً، لكن هذا القرار يرجع إلى حكومة دبي.

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