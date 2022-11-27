هدايا الفرح تستقبل 5186 سائحاً بحرياً في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بالفرح والسعادة تستقبل دبي زوارها عبر مبادرات تتسابق إليها مختلف المؤسسات لدعم القطاع السياحي وترسيخ مكانة دبي وجهة مفضلة للزوار من مختلف دول العالم. وضمن هذه المبادرات، استقبلت شرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية، 5186 سائحاً قادمين إلى الدولة على متن الباخرة عايدة، التي وصلت ميناء دبي هاربور، بالهدايا التذكارية وعروض الدوريات الفارهة.

ضمن مبادرة «فرحة سائح»، التي تهدف إلى دعم رؤية ورسالة شرطة دبي في ترسيخ الشعور بالأمن والأمان، وتعزيز الجهود المبذولة في توعية السياح بالخدمات الشرطية الذكية التي تقدمها شرطة دبي، في حين أبدى السياح القادمون على متن الباخرة إعجابهم بهذه المبادرة الراقية، معبرين عن سعادتهم وشكرهم لشرطة دبي ولكل الشركاء وأصحاب الاختصاص. من جهته أكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن هذه المبادرات من شأنها دعم القطاع السياحي في الإمارة والمساهمة في إثراء التجربة السياحية للقادمين لإمارة دبي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية التوعية بمختلف قنوات التواصل الإلكترونية والذكية للوصول إلى الجمهور في كل مكان، وتقديم خدمات الشرطة السياحية في أي وقت.

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