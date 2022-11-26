فعاليات متنوعة تعزز جاذبية القطاع السياحي

المصدر: أبوظبي – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل القطاع السياحي في الإمارات في الأسبوع الجاري تصدره قائمة أولويات الأجندة التنموية في الدولة، وهو ما ترجمته مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي أعلنت مبادرات تصب في مصلحة تطوير القطاع وتعزيز مكانته ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي.

وشهد الأسبوع الجاري مجموعة من القرارات والأحداث والفعاليات التي عززت من تنافسية وجاذبية القطاع السياحي في الدولة، وانعكست إيجاباً على مؤشرات الأداء المتعلقة بأعداد الزوار القادمين من الخارج ومستوى حجوز الطيران ونسب الإشغال في الفنادق.

وحظي مستقبل القطاع السياحي في الدولة باهتمام خاص في أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت على مدار يومي 22 و23 نوفمبر في أبوظبي بهدف الارتقاء بجودة أدائه وتعزيز مكانة الإمارات إحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.

مطارات دبي

وأعلنت مطارات دبي توقعاتها بأن تبلغ حركة المسافرين مع نهاية العام الجاري 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، وذلك في ظل مؤشرات الأداء الاستثنائي الذي حققه المطار في الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

كأس العالم

ويواصل القطاع السياحي تسجيل أرقام متميزة على مستوى ارتفاع حجوزات تذاكر الطيران وغرف الفنادق في أثناء فعاليات كأس العالم 2022 باحتساب الإمارات الوجهة المفضلة لمجموعات المشجعين الراغبة في الاستفادة من القرب الجغرافي للدولة من مقر إقامة كأس العالم، والاستمتاع بما تزخر به الإمارات من أماكن السياحة والترفيه والتسوق. وأعلنت فلاي دبي أن الناقلة تشغل 30 رحلة يومياً إلى الدوحة، في أثناء فعاليات المونديال.

مهرجان الشيخ زايد

وانطلقت فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، الحدث السياحي والثقافي الأبرز في الدولة، و تتضمن الدورة الجديدة من المهرجان الذي يستمر حتى 18 مارس المقبل 4000 فعالية إضافة إلى نحو 750 عرضاً جماهيرياً. كما انطلقت أمس الأول فعاليات النسخة التاسعة من منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة تحت شعار بناء مستقبل مستدام للسياحة.

فعاليات

شهد الأسبوع مجموعة من الأحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، مثل السباق الرئيس لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في حلبة مرسى ياس في أبوظبي، والدورة السنوية العاشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، المؤتمر العربي الدولي لتكنولوجيا المعلومات في جامعة العين، ومعرض أوتوميكانيكا دبي بمشاركة 1145 جهة عارضة من 53 دولة، والقمة العالمية للشركات في دبي بمشاركة 1500 من رواد الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز