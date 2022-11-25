مطار البطين للطيران الخاص يحصل على تصنيف فئة 4D من الهيئة العامة للطيران المدني

المصدر: وام

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أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن حصول مطار البطين التنفيذي على تصنيف فئة D4 من الهيئة العامة للطيران المدني.

ويعني حصول مطار البطين للطيران الخاص على هذا التصنيف المميز .. قدرته على استيعاب الطائرات ذات الجسم العريض دون تحديات تشغيلية، أو قيود أو تصريح مسبق من الطيران المدني، الأمر الذي سيساهم في تعزيز صورة المطار وقدرته المستقبلية للأعمال.

وقال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إنه ُبعد حصول مطار البطين للطيران الخاص على تصنيف فئة D4 من الهيئة العامة للطيران المدني أصبح قادراً على استيعاب طائرات أكبر حجماً من الوجهات الإقليمية والعالمية.

وقد أثمر الإنجاز الناجح لأعمال ترقية مطار البطين عن إعادة تسوية المدرج الحالي البالغ طوله 3.2 كيلومتر وتوسعته لاستيعاب الطائرات ذات الممر المزدوج مثل بوينج 767، وقد ساهمت الاختبارات المكثفة التي أجرتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب أعمال ترقية المطار في حصوله على هذا الاعتماد.

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