طيران الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل طيران الإمارات بعيد الاتحاد الـ51 بمجموعة من الأنشطة، تشمل زخارف تصميمية وأنظمة إضاءة جديدة في مقصورات طائراتها، وتقديم حلويات عربية على الرحلات وفي صالات طيران الإمارات بدبي، وعرض ساعة تذكارية خاصة بالمناسبة للبيع على EmiratesRED.

وتقدم طيران الإمارات للمسافرين في جميع الدرجات، المغادرين من دبي يوم 2 ديسمبر، حلوى إماراتية، أو شوكولاتة بنكهة القهوة في علبة هدايا مزينة بالخط العربي. ويستمتع رواد صالات طيران الإمارات في دبي بتارت التمر مع كريمة القهوة العربية أو موس التمر المخفوق. ويُعرض علم الإمارات بالإضاءة الملونة داخل مقصورات الطائرات خلال صعود ونزول الركاب. وفي لمسة أخرى، سيعرض نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، شجرة الغاف التي تعد رمزاً وطنياً وتاريخياً لدولة الإمارات. ويظهر التصميم الفني الجديد في مقصورات طائرات الإمارات البوينغ 777 وA380.

وتوفر طيران الإمارات في هذه المناسبة فرصة شراء ساعة أوتوماتيكية أنيقة ذات إصدار محدود Zinvo Air Blade 50 years Anniversary Edition Automatic Watch للمسافرين على جميع الرحلات بسعر 199 دولاراً . وتتميز الساعة باللون الأسود غير اللامع، مع عقارب خضراء وحمراء رقيقة، وشعار الساعة 12 باللون الأبيض، وهي ألوان علم الإمارات العربية المتحدة، كما يتميز غطاء الساعة بعلم منقوش ومطلي يرمز إلى اليوم الوطني للدولة.

وتتوفر إمكانية طلب الشراء مسبقاً أيضاً على معظم الرحلات، حيث يمكن للمسافرين تصفح منتجات حصرية على EmiratesRED والشراء خلال 21 يوماً وحتى 40 ساعة قبل رحلتهم.

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