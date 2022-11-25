«كلية دبي للسياحة» تنظم يوماً للتدريب العملي مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم

المصدر: دبي- البيان

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نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ممثلة بإدارة توطين القطاع السياحي، بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، يوماً مفتوحاً بهدف استقطاب عدد من الكوادر الوطنية، للانضمام إلى برنامج «خبرة»، لتدريب المواطنين، ضمن جهود مبادرات الدولة لتوطين مهن القطاع الخاص، عبر برنامج «نافس».

حضر اليوم المفتوح، المقام في فندق ميلينوم هايتس البرشاء بدبي، عدد من الكوادر الوطنية الشابة ذات الخبرة، الباحثة عن فرصة للانضمام إلى برنامج خبرة للتدريب. ويحصل من يقع عليهم الاختيار على فرصة تدريب لمدة من 6 أشهر إلى 12 شهراً، وستصرف لهم مكافآت مالية شهرية من قبل نافس، فيما ستقدم لهم مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، وكلية دبي للسياحة، التدريب التقني في المهارات الأساسية.

وقال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: نفخر بشراكتنا مع كلية دبي للسياحة، التي تتوج هذه الشراكة، من خلال تعاونها مع مجموعتي فنادق ميلينيوم وماريوت العالميتين، في تنفيذ برنامج «خبرة»، ونتطلّع إلى دورهما الحيوي في تأهيل وتمكين المواطنين الملتحقين بالبرنامج، الذي يعدّ من أهم برامج التدريب في إطار «نافس»، ليحصلوا على الكفاءة التي تؤهّلهم للانخراط في العمل ضمن القطاع السياحي، الذي يعدّ واحداً من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة. ونأمل أن يجد خرّيجو برنامج «خبرة»، الفرص المهنية التي يطمحون إليها في هذا القطاع الواعد.

وقالت مريم المعيني مدير إدارة توطين القطاع السياحي في دبي: هذا اليوم المفتوح، يأتي تأكيداً على نجاح هذه المبادرة، والمساهمات التي تطلقها الدولة لتوطين مهن القطاع الخاص عبر برنامج نافس، والتي بدأت تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي. ونحن على يقين بأن مثل هذه الشراكات، والتعاون الذي يبديه شركاؤنا في القطاع، سيحقق نتائج إيجابية، وسيعمل على استقطاب العديد من الكوادر الوطنية الباحثة عن فرص للتدريب والتطوير، عبر هذه المبادرة الوطنية».

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