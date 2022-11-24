فليكس جيت للطيران الخاص الفاخر تطلق طائرة جديدة من دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل شركة فليكس جيت، المزودة للطائرات الخاصة الفاخرة، توسيع نطاق خدماتها بشكل أكبر في الشرق الأوسط، حيث أطلقت أحدث طائرتها الخاصة الجديدة من طراز «غلف ستريم G650» في دبي، والتي ستنقل الركاب من الشرق الأوسط نحو أوربا والولايات المتحدة والعكس.

وتقع عمليات الشركة التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفي مايفير في لندن، إلى جانب مركز التحكم التكتيكي في مطار فارنبورو، ومركز العمليات في مالطا. وتعتبر واحدة من أكثر الشركات في العالم في مجال السفر بالطائرات الخاصة.

وتتميز الطائرة الجديدة بمدى أقصى يبلغ حوالي 11,500 كيلومتر، وسرعة قصوى تبلغ 0.925 ماخ، وتوفر رحلات ربط سريعة وسلسة في جميع أنحاء العالم، حيث تسمح طائراتها، التي تتخذ من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مقراً لها، برحلات بدون توقف لمدة تصل إلى 14 ساعة - مثل من دبي إلى نيويورك، أو من أبوظبي إلى لندن.

وتُكمل الطائرة أسطول فليكس جيت الحالي الموجود في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كذلك مجموعة من الطائرات من طراز برايتور 600 إس متوسطة الحجم عالية الأداء، والتي يصل مداها إلى 7,441 كم، ما يسمح برحلات مستمرة بدون توقف من دبي إلى دبلن.

وقالت مارين أوجين، المدير الإداري في أوروبا: تعد الإمارات نقطة جذب لأعداد متزايدة من الأفراد والشركات والعائلات ذات القدرة المالية الملائمة للاستثمار في البلاد، والذين يرغبون في السفر ضمن شروطهم الخاصة، لذا، نحن نتفهم احتياجات ورغبات ومتطلبات المسافر في هذه المنطقة. ونسير رحلاتنا بانتظام بين الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. ونعتبر سوق الشرق الأوسط، أحد الأسواق المهمة لنمو شركة فليكس جيت، فقد قمنا في العام الماضي، بمضاعفة أسطول طائراتنا لخدمة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وسنقوم بإضافة المزيد من الطائرات خلال العام المقبل، وسيتم استكمال ذلك ببنية تحتية إضافية، على مدى السنوات المقبلة.

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