طيران الإمارات تحتفل باليوم الوطني الـ51 للدولة

المصدر: البيان

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تحتفل طيران الإمارات باليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من الأنشطة، تشمل زخارف تصميمية وأنظمة إضاءة جديدة في مقصورات طائراتها، وتقديم حلويات عربية على الرحلات وفي صالات طيران الإمارات بدبي، وعرض ساعة تذكارية خاصة بالمناسبة للبيع على EmiratesRED.



وتقدم طيران الإمارات للمسافرين في جميع الدرجات، المغادرين من دبي يوم 2 ديسمبر حلوى إماراتية، أو شوكولاتة بنكهة القهوة في علبة هدايا مزينة بالخط العربي.

ويستمتع رواد صالات طيران الإمارات في دبي بتارت التمر مع كريمة القهوة العربية أو موس التمر المخفوق.

ويُعرض علم الإمارات العربية المتحدة بالإضاءة الملونة داخل مقصورات الطائرات خلال صعود ونزول الركاب.

وفي لمسة أخرى، سيعرض نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، شجرة الغاف التي تعد رمزاً وطنياً وتاريخياً لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويظهر التصميم الفني الجديد في مقصورات طائرات الإمارات البوينغ 777 وA380.



وتوفر طيران الإمارات في هذه المناسبة فرصة شراء ساعة أوتوماتيكية أنيقة ذات إصدار محدود Zinvo Air Blade 50 years Anniversary Edition Automatic Watch للمسافرين على جميع الرحلات بسعر 199 دولاراً أمريكياً.

وتتميز الساعة باللون الأسود غير اللامع، مع عقارب خضراء وحمراء رقيقة، وشعار الساعة 12 باللون الأبيض، وهي ألوان علم الإمارات العربية المتحدة. كما يتميز غطاء الساعة بعلم منقوش ومطلي يرمز إلى اليوم الوطني للدولة.

وتتوفر إمكانية طلب الشراء مسبقاً أيضاً على معظم الرحلات، حيث يمكن للمسافرين تصفح تشكيلة واسعة من المنتجات الحصرية على EmiratesRED والشراء خلال 21 يوماً وحتى 40 ساعة قبل رحلتهم، علماً بأن بعض المنتجات غير متوفر على متن الطائرة.

ويتعين على المسافرين تقديم تفاصيل رحلاتهم عند استكمال طلب الشراء، ويقوم أفراد الطاقم بتسليم الطلبات مباشرة إلى مقاعد الركاب على متن الطائرة.



ويمكن للمسافرين الراغبين في معرفة المزيد عن دولة الإمارات العربية المتحدة تصفح نظام الترفيه الجوي، والاطلاع على محتوى عن تاريخ ومستقبل الدولة، وأبرز المأكولات والمشروبات في المنطقة، والفنون والثقافة الإماراتية، بما في ذلك العديد من الأفلام والبودكاست والأغاني لفنانين إماراتيين، بالإضافة إلى أدلة سفر تستكشف أبرز وأشهر معالم دولة الإمارات.

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