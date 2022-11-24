"العربية أبوظبي" تطلق رحلات جديدة مباشرة إلى روسيا

المصدر: البيان

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أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلات جديدة إلى كازان وايكاترينبرج في روسيا.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مدينة أبوظبي ومدينتي "كازان" و "ايكاترينبرج" من خلال تسيير رحلتين أسبوعياً إلى كل وجهة انطلاقاً من 29 ديسمبر 2022.

وبإضافة الوجهتين الجديدتين، يصل مجموع عدد وجهات "العربية ابوظبي" إلى ثمانية وعشرين وجهة، بعد كل من الإسكندرية وسوهاج والقاهرة ودكا وشيتاغونغ والخرطوم وكاتماندو ومسقط وصلالة وساراييفو وتبلّيسي وطرابزون وفيصل أباد ومولتان وكوتشن وكاليكوت وتريفاناندروم واسطنبول صبيحة وتشيناي ومومباي وأحمد أباد والبحرين وبيروت والكويت، وموسكو.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي ومدينتي كازان وايكاترينبرج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ "العربية للطيران" أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتشغل مجموعة العربية للطيران طائرات ايرباصA320 وA321 neo-LR، وهي طائرات ذات الممر الواحد الأكثر حداثة ومبيعاً حول العالم، حيث توفّر راحة إضافية من خلال المقاعد الواسعة والمساحة الرحبة التي تجعلها الأفضل مقارنة مع أي مقصورة من الدرجة الاقتصادية. وتتيح الطائرة للركاب إمكانية الاستمتاع بخدمة الترفيه المجانية "سكاي تايم"، والتي تقدم طيفاً واسعاً من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة "سكاي كافيه".

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