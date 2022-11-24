إعمار ترسم لوحة فنيّة جديدة في سماء دبي وتستقبل العام الجديد بعروض تحبس الأنفاس

المصدر: البيان

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احتفالات إعمار برأس السنة 2023 تستقبل العام الجديد بعرض ضخم يشهده برج خليفة، المَعلم الأكثر شُهرة في العالم والذي طوّرته إعمار، وذلك مساء 31 ديسمبر 2022، إذ يُضاء البرج المهيب بأجمل عرض لأضواء الليزر والموسيقى والألعاب الناريّة ليتحوّل إلى منارة للأمل والسعادة والتناغم إيذانًا بدخول العام 2023.

وتفخر إعمار، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري المرموقة في العالم، بالكشف عن عرض يخطف الأنفاس من الليزر والضوء والموسيقى والألعاب الناريّة في وسط مدينة دبي احتفالًا ببدء العام 2023.

ووفقًا لأحد كبار ممثّلي الشركة، ستتضّمن احتفالات رأس السنة من إعمار عرضاً لأضواء الليزر سيبهر الحاضرين في وسط مدينة دبي، بالإضافة إلى حوالي مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم، إذ سيتألّق برج خليفة في سماء دبي ليضيء بلوحة من الليزر ستحقّق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، كما سيكون البرج الذي يرتفع 828 مترًا، محطّ الأنظار في عرض الليزر المبهر الذي تستخدم فيه أشعة الليزر لتقطع أطول مسافة مسجّلة على الإطلاق.

ويتكامل عرض الليزر المذهل على واجهة برج خليفة مع عرض رائع للألعاب النارية يضيء سماء وسط مدينة دبي لاستهلال العام الجديد بحماس، علماً أن احتفالات رأس السنة من إعمار التي انطلقت عام 2010، أصبحت جزءًا أساسيًا ومبهرًا من احتفالات الدولة في ليلة رأس السنة، ويشاهدها الناس من مختلف أنحاء العالم، وسيكون العرض المقبل على القدر ذاته من التميّز والروعة.

وتكتمل الأمسية الساحرة بعرض راقص مميّز لنافورة دبي أمام برج خليفة، والتي تعدّ مشهدًا مبهجًا يسعد الجموع الغفيرة التي تحضر الاحتفال.

ومع اقتراب موعد الفعالية، ستنشر إعمار مزيدًا من التفاصيل حول احتفالاتها المرتقبة برأس السنة الجديدة.

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