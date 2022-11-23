طيران الإمارات تسيّر رحلتين مباشرتين يومياً إلى كولومبو 1 ديسمبر

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات أنها تعتزم تشغيل رحلة يومية مباشرة ثانية بين دبي وكولومبو اعتباراً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2022 لتلبية طفرة الطلب الموسمية على السفر.

وسوف ترفع الخدمة الجديدة "ئي كيه 648/ 649"، عدد الرحلات اليومية بين المدينتين إلى ثلاث، منها رحلتان مباشرتان من دون توقف وواحدة عبر ماليه عاصمة المالديف. وسوف تعمل خدمة طيران الإمارات اليومية الجديدة مباشرة بين دبي وكولومبو، ما عدا خلال المدة من 16 إلى 30 ديسمبر، حيث تتوقف الرحلة من دبي إلى كولومبو في ماليه.

واعتباراً من 1 إلى 15 ديسمبر، ومن 31 ديسمبر إلى 26 مارس (آذار) 2023، ستغادر الرحلة "ئي كيه 648" مطار دبي الدولي في الساعة 4:10 عصراً كل يوم، وتصل إلى كولومبو في الساعة 9:55 ليلاً. وتعمل الرحلة "ئي كيه 648"عبر ماليه من 16 إلى 30 ديسمبر، وخلال تلك المدة، ستغادر دبي في الساعة 10:30 صباحاً، وتصل إلى ماليه في الساعة 2:45 بعد الظهر، وتغادر إلى كولومبو في الساعة 5:15 مساءً وتصل إلى كولومبو في الساعة 7:15 مساءً.

أما رحلة العودة "ئي كيه 649"، فتغادر كولومبو في الساعة 2:55 صباحاً، وتصل إلى دبي في الساعة 5:55 صباحاً، وذلك خلال المدة من 1 ديسمبر 2022 وحتى 26 مارس (آذار) 2023. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل مدينة).

وتخدم طيران الإمارات كولومبو بطائراتها الحديثة البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى والأعمال والسياحية. ويستمتع المسافرون من وإلى سريلانكا بخدمات ومنتجات الناقلة الحائزة جوائز عالمية، بالإضافة إلى نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر ما يصل إلى 5000 قناة حسب الطلب، تعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية ومكتبة موسيقية شاملة، بالإضافة إلى جانب الألعاب والكتب الصوتية والبودكاست، بأكثر من 40 لغة.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة سريلانكا في عام 1986، واحتفلت بمرور 36 عاماً على عملياتها في كولومبو في وقت سابق من هذا العام. ووقعت الناقلة مذكرة تفاهم مع هيئة ترويج السياحة في سريلانكا في عام 2022، لتأكيد التزامها نحو سريلانكا وتحديد مبادرات مشتركة من شأنها المساعدة في إنعاش صناعة التجارة والسياحة في البلاد.

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