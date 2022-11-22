"سكي دبي" يحصد جائزة "أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم"

المصدر: البيان

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حافظ "سكي دبي" منتجع التزلج الداخلي الأوّل من نوعه في الشرق الأوسط على لقبه المرموق بعد حصوله على أصوات المتخصصين في هذا القطاع والمستهلكين حول العالم

أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، عن فوز "سكي دبي" مرة جديدة، بجائزة "أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم". وتُشكل جائزة هذا العام، النسخة الأحدث في سلسلة انتصارات قياسية امتدت لسبع سنوات بدأت في العام 2015 عندما تمّ تكريم "سكي دبي" للمرّة الأولى من قبل "جوائز التزلج العالميّة"، التي تُجسد أعلى معايير التميّز في قطاع سياحة التزلج. وتم ترشيح "سكي دبي" إلى جانب العلامة التجارية الشقيقة "سكي مصر"، ضمن عشر منتجعات تزلج داخلية معروفة عالمياً، من مصر وألمانيا والصين وإسبانيا وسكوتلاندا ونيوزلندا وهولندا. وفاز "سكي مصر" ضمن المراكز الثلاث الأولى، خلال المنافسات الشديدة التي شهدتها نسخة هذا العام.

وقال محمد العتري، نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية في شركة "ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما":" أنا فخورٌ جداً بالنتائج التي حققها "سكي دبي" و"سكي مصر" ووصولهم إلى المراكز الثلاث الأولى ضمن جوائز التزلج العالمية لهذا العام. ولعل ما يميّز هذا الفوز، العدد الهائل من تصويت الجمهور الذي تلقيناها من قبل عملائنا. إذ تأتي عملية إرضاء العملاء في صلب وصميم نجاحنا إلى جانب رؤيتنا بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. ونتطلع إلى توسيع نطاق تواجدنا في الأشهر المقبلة وتقديم منتجعات الثلج التي لا مثيل لها في عُمان وأبو ظبي".

وأضاف" يساهم "سكي دبي"، إلى جانب مكانته وموقعه كوجهة جذب شهيرة للسكان والسياح، في لعب دورٍ بارز في تحقيق النمو الهائل في مجال السياحة الرياضية على مستوى المنطقة وتعزيز ثقافة الرياضات الشتوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع رؤية دبي الطموحة، نوفر المساعدة للجيل القادم من الرياضيين في مجال الرياضات الثلجية، وتحقيق أحلامهم في التنافس في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لتمثيل هذه الدولة الجميلة على المسرح العالمي".

وبدوره قال سيون رابسون، مدير عام جوائز التزلج العالمية:" شهد هذا العام، رقم قياسي في عدد الأصوات من قبل كبار المتخصصين في سياحة التزلج، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المتزلجين من جميع أنحاء العالم. ونتوجه بالتهنئة إلى "سكي دبي" على حصوله على جائزة" أفضل منتجع داخلي للتزلج في العالم "من قبل العاملين في قطاع التّزلّج والجمهور. يُمثل الفائزون بجوائز التزلج العالميّة قمة التميّز

والتفوق، ولقد نجح "سكي دبي"، بتحقيق التفوق والحصول على هذه الجائزة للعام السابع على التوالي. إذ يجسد هذا الفوز قيّمنا المتمثلة في إلهام الابتكار والنمو المحلي والازدهار، وأنا أتطلع إلى نجاحات "سكي دبي" في العام المقبل، انطلاقاً من التزامه المتواصل بالابتكار وتجاوز التوقعات".

ويأتي هذا الفوز، بعد أسبوعٍ واحد من استضافة "سكي دبي"، 12 حدثاً وطنياً ودولياً للرياضات الثلجية، بمشاركة نحو146 رياضياً من المتزلجين على الجليد، بما في ذلك 65 رياضياً محترفاً من 23 دولة. ومن بين 12 حدثاً، كان هناك 11 حدثاً على مستوى الاتحاد الدولي للتزلج FIS المصادق عليها من قبل الهيئة الإدارية العالمية لمسابقات التزلج والتزحلق على الجليد المؤهلة للأولمبياد. وتأتي هذه الإنجازات، بعد المصادقة على عضوية دولة الإمارات العربية المتحدة في الاتحاد الدولي للتزلج في المؤتمر الدولي للتزلج هذا العام.

وجذب "سكي دبي" في وقتٍ سابق من هذا العام، انتباه أحد أبرز المتزلجين على الجليد في العالم "شون وايت"، الذي استضاف جلسة تدريبية مع الرياضيين المدعومين، وهم مجموعة متنوعة من المتزلجين وراكبي متزلجات ألواح الجليد الموهوبين في المنطقة. ومنذ عام 2017، يقدم برنامج الرياضيين المدعومين للمتزلجين الموهوبين في المنطقة مجموعة من المزايا بما في ذلك الوصول غير المحدود إلى المنحدرات وأكثر من 90 ساعة من التدريب مع مدربين خبراء قاموا بتدريب العديد من نخبة الرياضيين. وتتكون المجموعة المتنوعة لهذا العام من 31 رياضياً ورياضية من ذوي الكفاءات العالية من ثماني جنسيات مختلفة، بما في ذلك 18 إماراتياً تتراوح أعمارهم بين 11-25 عاما.

إنطلق "سكي دبي"، في العام 2005، حيث كان أول منتجع تزلج داخلي في الشرق الأوسط. وعلى مدار 15 عاماً، نجح "سكي دبي" في تعزيز موقعه كأحد أبرز مواقع الجذب في المنطقة والإرتقاء بمكانته كعلامة تجارية لأسلوب الجياة وتوفير تجارب عالميّة المستوى للمجتمع المحلي، وعشاق الرياضات الثلجية والسياح من جميع أنحاء العالم. وحافظ "سكي دبي" على التزامه بتوفير تجربة زوار مميزة وتحقيق الابتكار من خلال خمس منحدرات للتزلّج، وحديقة ثلجية عائلية، مع مجموعة من الأنشطة المسلية والمساحة الخاصة التي يسكنها البطريقان الشهيران "كينج" و "جنتو"، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من الأنشطة على مدار العام، مثل جلسات اليوغا على الجليد وسباق الثلج وتحدي محارب الجليد.

أسست شركة "ماجد الفطيم"، مشاريع الثلج العالمية في العام 2017، وهي العلامة التجارية العالمية الأولى للتصميم والاستشارات والإدارة وتشغيل مرافق الترفيه الداخلي للثلج. وتتألف مشاريع الثلج العالمية، من علامتين تجاريتين معترف بهما عالمياً "سكي دبي" و"سكي مصر" والتي كانت أيضاً من المرشحين النهائيين في جوائز التزلج العالمية لهذا العام. ومن المقرر أن تطلق مشاريع الثلج العالمية، في الأشهر المقبلة، منتجعين داخليين آخرين للثلج، "سنو عمان" في "مول عمان" في مسقط و"سنو أبو ظبي" في "الريم مول".

تهدف جوائز التزلج العالمية، التي انطلقت في العام 2013، إلى تحسين معايير الجودة في قطاع التزلج، كما تشكل المبادرة العالمية الوحيدة المخصصة لتكريم ومكافأة الامتياز في سياحة التزلج والاحتفاء بها. ويتم التصويت من قبل محترفين عالميين في قطاع التزلج، من ضمنهم المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، ووكلاء السفر، ومشغّلي ووكلاء الرحلات، ووسائل الإعلام، إلى جانب زبائن سياحة التزلج.

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