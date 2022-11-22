«مطارات دبي» ترفع توقعاتها بشأن عدد المسافرين عبر «مطار دبي الدولي»

المصدر: دبي- سيد صالح

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رفعت مؤسسة مطارات دبي توقعاتها السنوية بشأن عدد المسافرين عبر «مطار دبي الدولي» على مدار العام الجاري ليبلغ 64.3 مليون مسافر، بحسب بيان صادر عن المؤسسة صباح اليوم، ونشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وذكرت «مطارات دبي» في بيانها أنها رفعت توقعاتها لعدد المسافرين عبر «مطار دبي الدولي» في 2022 إلى 64.3 مليون مسافر بعد الأداء القوي الذي حققه المطار خلال الربع الثالث في العام الجاري، وكذلك استناداً إلى آفاق ارتفاع قوي في عدد المسافرين عبر المطار مُتوقّعة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وأفادت المؤسسة في بيانها بأن عدد المسافرين عبر «مطار دبي الدولي» في الربع الثالث من 2022 بلغ 18.5 مليون مسافر في أول عودة منذ عام 2020 إلى مستويات أعداد المسافرين الفصلية عبر المطار التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأضافت المؤسسة أن عدد المسافرين عبر «مطار دبي الدولي» منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 46.34 مليون مسافر، بارتفاع نسبته 168% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت المؤسسة أيضا في بيانها بأن عدد المسافرين عبر «مطار دبي الدولي» منذ مطلع عام 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي يمثل 72% من عدد المسافرين عبر المطار خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وبدوره، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، تعليقاً على هذه التوقعات: «كان النمو في عدد المسافرين مذهلا على مدار العام الجاري، ويواصل هذا النمو تجاوز توقعاتنا بهامش جيد».

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