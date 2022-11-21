المسافرون يفضلون حجز رحلاتهم الجوية عبر القنوات الرقمية

المصدر: دبي - بشار باغ

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أظهرت نتائج استطلاع «البيان» عبر «تويتر» أن النسبة الأكبر من المشاركين يفضلون حجز رحلات السفر الجوي عبر الإنترنت والتطبيقات الهاتفية الذكية. ورداً على سؤال: «أي وسيلة الأكثر تفضيلاً لإنجاز إجراءات سفرك؟»، اختار 65.1 % الإنترنت أو التطبيقات، فيما اختار 34.9 % كاونترات السفر التقليدية، فيما لم يختر أي من المشاركين أكشاك الخدمة الذاتية لإنجاز إجراءات السفر.

تأتي نتائج الاستبيان في إطار تقرير صدر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» وتضمن استطلاعاً لآراء المسافرين الدوليين، والذي أظهر تطلع المسافرين إلى اعتماد تقنيات جديدة من شأنها تعزيز تجربة السفر لديهم.

وتضمنت قائمة أولويات المسافرين الحصول على مزيد من التحكم الشخصي بمختلف نواحي الرحلة عبر الهواتف المحمولة، والتمكن من استخدام التقنيات البيومترية لتحديد الهوية، بهدف تسريع إجراءات السفر.

وجسدت تطبيقات شركات الطيران وسيلة الحجز المفضلة لدى 24% من المسافرين من منطقة شمال آسيا، التي تعد واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، فيما حلت هذه التطبيقات في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث جسدت طريقة الحجز المفضلة لدى 14% من المسافرين.

وبالرغم من تراجع شعبية الحجز عبر المواقع الإلكترونية لشركات الطيران بالمقارنة بالوسائل الأخرى، إلا أن هذه الطريقة لا تزال الخيار الأول بالنسبة لغالبية المسافرين حول العالم. كما جسدت الهواتف الذكية الوسيلة المفضلة لإتمام تسجيل الوصول لدى أكثر من نصف المسافرين (51%)، بارتفاع نسبته 4% بالمقارنة مع 2018.

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