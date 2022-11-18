طفرة في حركة السفر على رحلات طيران الإمارات حتى نهاية ديسمبر

المصدر: وام

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تشهد طيران الإمارات طفرة في حركة السفر للمغادرين والقادمين والعابرين "الترانزيت" من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل.

ويزداد الإقبال على السفر بفضل ارتفاع أعداد الزائرين القادمين إلى دبي مع اعتدال الجو وعطلة اليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات وموسم عطلات نهاية العام بالإضافة إلى سلسلة الأحداث والمناسبات الرياضية والترفيهية التي تنظم في الدولة.

وبدأت حركة القادمين على رحلات طيران الإمارات في الارتفاع خصوصا زوار الأحداث الشتوية الكثيرة في الدولة مثل سباق أبو ظبي للجائزة الكبرى غران بري 2022 وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي التي ستستقبل 5500 رياضي من 32 دولة بالإضافة إلى المسافرين الذين سيتابعون رحلاتهم إلى الدوحة لمشاهدة مباريات بطولة العالم لكرة القدم.

كما يشهد اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة طلبا عاليا على السفر إلى الخارج حيث يستمتع سكان الدولة بعطلة نهاية أسبوع طويلة وتتوقع طيران الإمارات بلوغ ذروة السفر الموسمية لموسم الأعياد اعتبارا من 16 ديسمبر فصاعدا..

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