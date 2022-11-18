السياحة في الإمارات خلال أسبوع.. القطاع يدخل مرحلة الذروة والتنوع يثري المشهد

المصدر: وام

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دشن القطاع السياحي في الإمارات فترة الذروة التي تشهد تزايداً قياسياً في أعداد السياح وازدحاما في جدول الفعاليات والأحداث.

ويواصل القطاع تعزيز نموه التصاعدي، معززاً جاذبية الدولة ومكانتها في قائمة أفضل الوجهات العالمية.

وأفرز المشهد السياحي في الإمارات خلال أسبوع قائمة من القرارات والأحداث والفعاليات السياحة التي نستعرضها في التقرير التالي:

بداية وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي بعد استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم. فيما تواصل القرية العالمية في دبي استقطاب الزوار كأحد أبرز الوجهات في السياحية والترفيهية في المنطقة.

- "استراتيجية وطنية"

وكانت حكومة الإمارات قد أطلقت "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031" التي تضم 25 مبادرة تهدف إلى جذب استثمارات سياحية في الدولة بقيمة 100 مليار درهم والوصول لـ 40 مليون نزيل فندقي في 2031 .

وتستهدف الاستراتيجية، رفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وتتضمن 4 توجهات رئيسية تشمل: تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وزيادة الاستثمارات السياحية، وبناء القدرات، وتطوير المنتجات السياحية المتخصصة.

وعلى هامش الإعلان عن الاستراتيجية تم الكشف عن استقبال مطارات الدولة 22 مليون مسافر في الربع الأول فقط من العام الجاري.

- المركز الأول

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث النمو في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد)، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وكشفت المؤسسة أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغّل نحو 1.39 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع، الذي بدأ 14 نوفمبر الجاري، مقابل 1.46 مليون مقعد في الأسبوع المقابل من عام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

وبحسب البيانات، استعاد قطاع الطيران في دولة الإمارات نحو 95.3% من السعة المقعدية المجدولة خلال الأسبوع الذي بدأ 14 نوفمبر، مقارنة مع الفترة نفسها من مستويات ما قبل "كوفيد-19".

- مطار أبوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران أنها تتطلع إلى استقبال أكثر من 1.5 مليون مسافر في مطار أبوظبي الدولي لقضاء عطلة الشتاء وحضور العديد من الفعاليات المتميزة التي تقام في إمارة أبوظبي.

وأكدت الاتحاد للطيران أن الزوار المسافرين على متن رحلاتها سيحظون بتجربة سفر مذهلة بفضل الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة، مثل الخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة التي توفر تجربة إتمام إجراءات السفر في أسرع وقت ويمكن أن تستوعب عددا أكبر من الضيوف الذين سيتمكنون من تفادي طوابير الانتظار الطويلة.

- سد الرفيصة

أطلقت "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" الهوية المرئية الجديدة لـ"سد الرفيصة" إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة في خطوة تهدف لترسيخ مكانة الوجهة ودعم الحراك السياحي فيها والترويج للمنتجات والتجارب والخدمات السياحية والترفيهية المتكاملة التي تقدمها.

- أصحاب الهمم

أكد المشاركون في قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم على ضرورة تضافر الجهود لخدمة أصحاب الهمم والاستفادة من مشاركتهم في القطاع السياحي مع بلوغ عددهم حول العالم نحو مليار نسمة وسط توقعات بتضاعف هذا العدد بحلول العام 2050 ما يوفر فرصا لا حصر لها بالقطاع السياحي.

وركزت القمة التي انطلقت أول أمس الأربعاء على التحديات التي يواجها أصحاب الهمم، وضرورة تعزيز التشريعات والقوانين والبنى التحتية والخدماتية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر، فيما شدد عدد من ذوي الهمم على الدور الذي تلعبه التطبيقات الجديدة في تيسير حياتهم.

- "مهرجان الفيفا"

تستضيف دبي فعاليات " مهرجان الفيفا للمشجعين" خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم، وفي هذا الإطار كشف "جدول فعاليات دبي" عن اكتمال الاستعدادات لاستقبال جماهير وعشاق كرة القدم في وجهات ومناطق متعددة تم تخصيصها لآلاف المشجعين عشاق اللعبة للاستمتاع من دبي بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم على الهواء مباشرة، مع انطلاق منافساتها في قطر في 20 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

- منتزه ريال مدريد

وقّعت دبي باركس آند ريزورتس، ونادي ريال مدريد لكرة القدم، شراكة حصرية طويلة الأمد لسنوات عدة، لافتتاح أول تجربة ترفيهية للنادي في العالم في أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط.

وسيضم منتزه ريال مدريد، الذي من المقرر افتتاحه خلال الربع الأخير من عام 2023، مجموعة من الوجهات الترفيهية المستوحاة من عالم النادي الملكي مثل المتحف، وجولات الركوب الترفيهية، وألعاب كرة القدم المهارية، ومنافذ المأكولات، ومتاجر التجزئة التي ستزخر بتذكارات مميزة من مسيرة النادي.

- فعاليات متنوعة

شهد الأسبوع الماضي مجموعة من الأحداث والفعاليات التي استقطبت المشاركين والزوار من داخل وخارج الدولة، مثل النسخة الرابعة عشرة من معرض فن أبوظبي في منارة السعديات، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة أكثر من 5000 لاعبٍ ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، ومعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 250 عارضا من 50 دولة، ومؤتمر الإمارات العالمي العاشر لجراحة العظام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور أكثر من 600 طبيب، و "مهرجان العين للكتاب 2022" الذي تقام فعالياته في خمس مواقع ثقافية بارزة بالمدينة، فيما اختتم "معرض الشارقة الدولي للكتاب" فعاليات دورته الـ 41 التي نجح خلالها باستقطاب 2.17 مليون زائر من 112 دولة.

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