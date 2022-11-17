«دبي هاربر» يتوقع استقبال 300 ألف سائح في الموسم الجديد

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «دبي هاربر»، الواجهة البحرية الاستثنائية، استقبال أولى رحلاته السياحية البحرية للموسم الجديد 2022/2023، حيث حطت سفينة «عايدة كوزما» رحالها في الواجهة البحرية قادمة من ألمانيا في أولى رحلاتها على الإطلاق.

وتعتبر «عايدة كوزما» أول سفينة رحلات بحرية من نوعها في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهي تستوعب 5500 راكب. واحتفاءً بهذه المناسبة، قام الفريق الإداري لمحطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية وممثلي المؤسسات المعنية بتبادل الدروع التذكارية مع ربّان السفينة، في إحياء للتقليد البحري المتبع عند رسوّ السفن للمرة الأولى في ميناء جديد. ومن المتوقع أن تستقبل «محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية» 46 سفينة وأكثر من 300 ألف سائح خلال موسم الرحلات البحرية الذي يستمر لغاية يونيو 2023.

وتضم السفينة، 20 طابقاً مخصصاً للركاب تحتوي على 2600 غرفة فاخرة، وتعتبر واحدة من أكبر سفن الرحلات البحرية ضمن أسطول شركة «عايدة». وتوفر السفينة مجموعة واسعة من التجارب المشوقة التي تشمل «منتزه المرح» ومسبحاً للأطفال، ومنزلقاً مائياً، ومنصة خارجية للألعاب الرياضية، إلى جانب وجود 17 مطعماً و23 مقهى. وبرسو «عايدة كوزما» في «دبي هاربر» ليكون الميناء الرئيسي لها، يغدو «دبي هاربر» أول وجهة تستضيف سفينة رحلات سياحية جديدة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وسيكون أول وجهة في المنطقة تستضيف سفينتين سياحيتين صديقتين للبيئة، ليمهد بذلك الطريق أمام قطاع الرحلات السياحية البحرية الخضراء حيث يعتبر الغاز الطبيعي المسال أنظف وقود بحري غير كهربائي قابل للاحتراق ويمكن أن يسهم في الحدّ من الانبعاثات بنسبة 30%.

وقال ألكسندر إيويغ، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق لدى شركة «عايدة كروزس»: سعداء للغاية بالعودة إلى «دبي هاربر» على متن أحدث سفن أسطولنا (عايدة كوزما) في رحلتها الأولى على الإطلاق. و نسعى من خلال هذه السفينة مواصلة مسيرتنا نحو السياحة البحرية الخضراء، ويسعدنا القيام بالشراكة مع «دبي هاربر». وكلّنا ثقة بأن ضيوفنا سيقضون أمتع الأوقات في رحلتهم إلى المنطقة خلال موسم الرحلات الحالي، لاسيما عند توقفهم في «دبي هاربر»، حيث سيكون بانتظارهم مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية الرائعة، مع إطلالة ساحرة على أفق مدينة دبي«.

وتوفر»محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية«، التي تعد جزءاً من مشروع»دبي هاربر«، للركاب وأفراد طواقم السفن مجموعة واسعة من المرافق والخدمات تشمل مساحات فسيحة للجلوس، ومحلات صرافة، وأجهزة صراف آلي، ومقاهي، ومنصة لإنجاز إجراءات السفر تابعة لطيران الإمارات ومحلات بيع بالتجزئة، ومنطقة حرّة. بالإضافة إلى مواقف للسيارات وسيارات الأجرة وغير ذلك الكثير. وحرصاً على راحة الزوار من الركاب وأفراد الطواقم، فإن جميع هذه المرافق مجهزة بممرات مخصصة للكراسي المتحركة وخدمة»واي فاي«مجانية.

تمديد الموسم

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في»شمال القابضة«الشركة المالكة والمطورة لمشروع»دبي هاربر«: في الوقت الذي نستعد فيه لعودة القطاع مجدداً للعمل بأقصى طاقته، نرى المجال ما زال واسعاً لتحقيق نمو استثنائي في المنطقة. ما يعني افتتاح المزيد من الوجهات السياحية الجذابة، وتعزيز التجارب المتاحة، واستقطاب فئات جديدة من المسافرين على متن الرحلات السياحية البحرية. وعلى إثر النجاح الكبير الذي شهده الموسم الماضي، فقد عقدنا العزم على مواصلة الاستثمار في»دبي هاربر«و»محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية«، وسنعمل على تمديد موسم هذا العام ليشمل أشهر الصيف للمرة الأولى على الإطلاق، حيث سنواصل استقبال السفن السياحية حتى شهر يونيو لترسو طوال الليل وتتيح للمسافرين على متنها الفرصة لزيارة دبي واستكشاف أبرز معالمها. ونتطلع قدماً للترحيب بالمزيد من السفن السياحية والمزيد من زوار دبي والإسهام بشكل متزايد في نمو قطاع السياحة البحرية في المنطقة».

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك تعزيز مكانتها كمركز رائد للسياحة البحرية، تواصل دبي زخمها وتأثيرها على قطاع السياحة العالمي عبر استقبالها لأول سفينة سياحية عالمية في (دبي هاربر) ضمن الموسم الجديد، وهو ما يبشر بالمزيد من الرحلات الشتوية.

وأوضح أن الجهود المستمرة التي تبذلها شركة شمال القابضة لترسيخ مكانة دبي في قطاع السياحة البحرية عبر تطوير المشاريع والبنية التحتية والمنشآت والمرافق المميزة مثل (دبي هاربر)، تتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الشركاء لتوفير المزيد من التجارب والخيارات ضمن المقومات المتنوعة التي تزخر بها دبي. وفي إطار أهمية الاستدامة وخفض البصمة الكربونية وهما عنصران أساسيان ضمن استراتيجيتنا السياحية، نرحب باستقبال السفن السياحية الصديقة للبيئة مثل (عايدة كوزما)، وهو ما يعزز جهودنا لتصبح دبي وجهة سياحية عالمية مستدامة. كما أننا نفخر بأن تكون دبي ميناء الرسو وبوابة رئيسية للعديد من الوجهات في المنطقة من قبل أكبر وأشهر الشركات المشغلة للرحلات البحرية في العالم.

وتتمتع محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية بطاقة استيعابية كبيرة تمكنها من استكمال إجراءات الدخول والمغادرة لسفينتي رحلات بحرية سياحية عملاقتين في نفس الوقت. وتمتد المحطة على رصيف بحري بطول 910 أمتار، وتضم مبنيين للمسافرين يمكن لكل منهما التعامل مع أكثر من 3250 راكباً في الساعة.

وتعتبر»عايدة كوزما«من أبرز الشركات في سوق الرحلات البحرية الناطقة بالألمانية، وتشغل حالياً واحدة من أكثر الأساطيل تطوراً في العالم حيث يضم 13 سفينة رحلات سياحية بحرية، منها أول سفينة سياحية في العالم تعمل بالغاز الطبيعي المسال. كما تعد»عايدة كوزما«واحدة من تسعة خطوط رحلات بحرية في العالم تتبع لشركة(كارنفال كوبرويشن) إحدى أكبر شركات السفر الترفيهي في العالم.

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