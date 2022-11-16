أبوظبي ودبي تتصدران عالمياً في السياحة العائلية

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت أبوظبي ودبي قائمة أفضل وجهات السياحة العائلية في عام 2022 على مستوى العالم، بحسب نتائج «مؤشر أفضل الوجهات السياحية العائلية العالمية، 2022»، الصادر عن شركة «ذا فاميلي فاكيشن جايد» الأمريكية المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بقضاء العطلات السياحية للعائلات.

واعتمدت فكرة المؤشر على نتائج استبيان أجرته الشركة لعملائها عبر الشبكة الدولية للمعلومات لمعرفة أفضل الوجهات السياحية العائلية على مستوى العالم خلال العام الجاري، طبقاً لآرائهم. وكانت الصدارة من نصيب أبوظبي، التي نالت رصيداً إجمالياً بلغ 8.05 من أصل 10 درجات على المؤشر العام. وذكرت «ذا فاميلي فاكيشن جايد» في التقرير المرفق بنتائج الاستبيان أن أبوظبي تبوأت صدارة المؤشر نظراً لتوافر عدد كبير من الوجهات الترفيهية الصديقة للعائلة بها، ومنها أول فندق على مستوى العالم يحمل العلامة التجارية الترفيهية الشهيرة على مستوى العالم «وارنر بروس»، إلى جانب عدد كبير من مدن الألعاب الترفيهية.

وجاءت دبي في المركز الثاني برصيد 7.76 درجات. وذكرت الشركة في تقريرها أن دبي موطن أطول بناية في العالم، وهي «برج خليفة»، إلى جانب عدد كبير من الفنادق التي تلائم العائلات، ومدن الألعاب الترفيهية، خصوصاً المائية. وأفاد التقرير أن متوسط سعر الليلة في فنادق دبي يبلغ 124.50 دولاراً.

وكان المركز الثالث على قائمة الوجهات من نصيب مدينة «انطاليا» التركية، والتي نالت 6.27 درجات. وجاءت العاصمة الإسبانية مدريد في المركز الرابع، فيما حلت مدينة «هيراكليون» اليونانية في المركز الخامس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز