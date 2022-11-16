«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة إلى نمنكان الأوزبكية 27 نوفمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة من إمارة الشارقة إلى مدينة نمنكان في أوزباكستان.

وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار نمنكان الدولي من خلال تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً، ابتداءً من 27 نوفمبر 2022.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا التوسع في سوق آسيا الوسطى بعد إضافة نمنكان إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من الشارقة. وتؤكد الخدمة الجديدة التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر مدعومة بالقيمة المضافة مع المساهمة في نمو قطاعي التجارة والسياحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزباكستان».

وتمثل الخدمة الجديدة، ثاني وجهة في أوزباكستان تسير الناقلة رحلاتها إليها بعد طشقند. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين الشارقة ونمنكان عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ «العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتشغل مجموعة العربية للطيران طائرات إيرباص A320 وA321 neo-LR، وهي طائرات ذات الممر الواحد الأكثر حداثة ومبيعاً حول العالم. حيث توفر راحة إضافية من خلال المقاعد الواسعة والمساحة الرحبة التي تجعلها الأفضل في أي مقصورة من الدرجة الاقتصادية. وتتيح الطائرة للركاب إمكانية الاستمتاع بخدمة الترفيه المجانية «سكاي تايم» على متنها، والتي تقدم طيفاً واسعاً من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بخيارات واسعة من الوجبات والمأكولات الخفيفة بأسعار في المتناول من قائمة «سكاي كافيه». ويمكن للمسافرين المؤهلين الاستفادة من خدمة تسجيل الوصول قبل موعد الرحلات، حيث يستطيعون تسليم أمتعتهم والحصول على بطاقات الصعود للطائرة في مكاتب مبيعات العربية للطيران المتواجدة في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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