«بوليتكنيك أبوظبي» ينظم منتدى الطيران ومعرض الطائرات المسيرة وثلاثية الأبعاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وضمن منظومة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ لصناعة الكفاءات الوطنية المتميزة والمتخصصة، نظم «بوليتكنيك أبوظبي» فرع العين؛ منتدى الطيران للتعليم التقني 2022 الذي استقطب وتفاعل معه نخبة من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في «أبوظبي التقني»، والدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنيك أبوظبي، وعيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، ونخبة من المسؤولين، وأولياء الأمور، والطلبة.

وقال الدكتور أحمد عبد المنان العور إن هذا المنتدى المتخصص يأتي ضمن استراتيجية «أبوظبي التقني» التي يتم من خلالها ربط مخرجات «بوليتكنيك أبوظبي» في قطاعات الطاقة، والبتروكيماويات، والطيران، ونظم المعلومات، وغيرها من التخصصات المهمة؛ مع متطلبات واحتياجات رؤية أبوظبي 2030، معرباً عن فخره بتميز معرض مشروعات التخرج لطلبة الطيران في بوليتكنيك أبوظبي فرع العين، والذي نجح الطلبة خلاله في استعراض عديد من النماذج المبتكرة، والتي من بينها مجسمات الطائرات المجنحة، والطائرات المسيرة، ونظام الهبوط، ونظم محاكاة الطيران، وصناعة الطائرات ثلاثية الأبعاد.

ومن جهته أوضح الدكتور علي هلال النقبي أن منتدى الطيران تضمن ملتقى لمسؤولي البوليتكنيك مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران في الإمارات، حيث تم تبادل الآراء والخبرات ومناقشة احتياجاتهم من الكوادر الوطنية وأهم التحديات والفرص المواكبة للثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.

وخلال المنتدى تحدث الدكتور بشارة شولي مدير التدريب في بوليتكنيك أبوظبي حول أهمية نموذج التعليم التقني والفني الذي يتبناه بوليتكنيك أبوظبي وتطوره الدائم بما يواكب احتياجات صناعة الطيران والسوق المحلي، وأهمية تنظيم ذلك وفق اتفاقيات مع كل المؤسسات الحكومية والخاصة المتخصصة، فيما استعرض عدد من خريجي الطيران في بوليتكنيك أبوظبي فرع العين؛ منهم المهندسة حصة الشامسي، والمهندس راشد محبوب والمهندس صالح المشجري والمهندس جاسم أهلي؛ تجاربهم الدراسية والتدريبية والعملية خلال وبعد التخرج وطموحاتهم وخططهم المهنية وقصص النجاح ونصائحهم، لزملائهم الطلبة، بما يضمن تحقيق كامل أهدافهم المرجوة، ومنها أن يكونوا كوادر فاعلة ومبدعة في قطاع الطيران الذي يشهد طفرة كبيرة بالدولة والعالم، مؤكدين نجاح استراتيجية «أبوظبي التقني» في صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة التي تتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة.

وفي ختام المنتدى قام الدكتور أحمد عبد المنان العور بتكريم الطلبة المتفوقين والحاصلين على مرتبة الشرف.

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