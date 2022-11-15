متجر طيران الإمارات يطرح تذكارات خاصة باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

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طرح متجر الإمارات الرسمي تشكيلة منتجات خاصة باليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن التشكيلة عناصر يمكن ارتداؤها مطبوعاً عليها اسم دولة الإمارات بخط جميل احتفالاً بهذه المناسبة.

ويمكن لهواة الطيران والمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الحصول على «إطلالة مثالية لليوم الوطني»، سواء لأنفسهم أو لأصدقائهم وعائلاتهم، من خلال مطابقة قميص البولو الأبيض مع قبعة قطنية 100% ووشاح. ويتوفر أيضاً دبوس بقفل مغناطيسي بنفس المظهر الجذاب.

وتتوفر تشكيلة المنتجات الجديدة الخاصة باليوم الوطني في جميع أفرع متجر طيران الإمارات الرسمي، كما يمكن شراؤها من موقع متجر الإمارات على الإنترنت.

وتشمل المنتجات أيضاً نماذج مصغّرة من طائرة الإمارات A380 بكسوة اليوم الوطني الـ50، التي طُرحت في العام الماضي احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وقبعة سوداء مطرزاً عليها علم الدولة بتصميم زعنفة الذيل على طائرات الإمارات.

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